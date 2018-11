Bailo volt a hét embere

Az NB-s osztályokban szereplő zalai labdarúgó-csapatok közül a ZTE FC a veresége ellenére továbbra is a feljutó helyen van az NB II-ben. Az NB III-as Tarr Andráshida nagyon jó, az FC Nagykanizsa pedig egy igen balszerencsés héten jutott túl.

A ZTE FC vasárnap 2-0-ra kikapott a Budaörs vendégeként, amivel nyolc mérkőzés óta tartó veretlenségi szériája is véget ért. Tragédia persze nem történt, ez egy olyan mérkőzés volt, amin ha valamivel „élesebb” a ZTE FC, könnyen nyerhetett is volna. Helyzeteket, sőt ziccereket dolgozott ki a zalai alakulat, ám ezeknél hiányzott a megfelelő koncentráció. Dobos Barna, az egerszegiek szakvezetője is a helyzetkihasználásban látta a két csapat közti különbséget, ám voltak lehetőségek, ebből tovább lehet építkezni. S mindjárt itt van a javítás lehetősége: szerdán (19.00) a Ceglédet fogadja a ZTE FC, és szerencsés esetben akár ismét a tabella élére ugorhatnak az egerszegiek.

Az NB III nyugati csoportban a Tarr Andráshida csapata 3-2-re nyert a Pénzügyőr otthonában, előtte szerdán hazai pályán a Magyar Kupában a Nyíregyházát verte ki Dobos Sándor csapata. A két siker főszereplője volt Bailo Dávid, aki a kupában győztes és továbbjutást érő gólt lőtt, vasárnap pedig kétszer volt eredményes. Az Andráshida csapatában mindenképpen ő lehet az elmúlt hét embere…

– Valóban jó hetet zártam, ami jót tett a lelkemnek is – mondta érdeklődésünkre Bailo Dávid, aki négyhetes kényszerpihenő után tért vissza a pályára. – A sérülés nem jött jókor, és rossz is volt nézni a pályán kívülről a srácokat. Remélem, most elindulunk, hiszen eddig az Ajka elleni találkozó kivételével szoros csatákat vívtunk, és sokszor ezekből mi jöttünk ki rosszul.

Az FC Nagykanizsa vasárnap a nyugati csoport tabelláján második Érdtől kapott ki idehaza (0-1), ám a hazaiakat leginkább egy sérülés töltötte el aggodalommal. A találkozó 6. percében Vlasics Dániel maradt a földön egy belépő után. A mérkőzés közel 20 percig állt, míg a mentők el nem szállították a játékost, akinek a jobb térde sérült meg, a pontos(abb) diagnózis keddre várható.

– Nem tudom kárhoztatni a srácokat, mindent megtettek, hogy eredményesek legyünk – mondta Barna László, az FCN vezetőedzője.

– Vlasics Dani sajnálatos sérülése kapcsán megjegyezném: kimondottan furcsa, hogy ellenfelünk játékosa a belépő után még csak sárga lapot sem kapott. Úgy érzem, ha a támadások vezetésében kicsit türelmesebbek vagyunk, más eredmény is születhetett volna. De az vitathatatlan, hogy a csapat ezúttal valóban egységes volt.