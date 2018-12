Bailo Dávid ismét továbblőtte az MK-ban az Andráshidát!

A labdarúgó Magyar Kupa 8. fordulójában (a 32 között) a Tarr Andráshida együttese szerdán az Érdi VSE vendége volt. A továbbjutás egy találkozón dőlt el, amin a hosszabbítás sem hozott döntést, végül büntetőkkel 4-3-ra az Andráshida nyert és jutott a legjobb 16 közé.

Érdi VSE–Tarr Andráshida SC 0-0 – büntetőkkel: 3-4

Érd, 100 néző. Jv.: Barna G. (Garai, Kiss B.).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Érdi VSE: Kertész F. – Ország, Bozsoki, Csiszár, Németh G. – Koós, Pallagi (Mojzer, 107.), Melczer (Pintér N., 50.) – Kelemen P., Pál Sz., Gera D. (Kónya B., 75.). Vezetőedző: Limperger Zsolt

Andráshida: Czirjék – Kalamár, Takács S., Nagy Z., Jóna (Bailo, 46.) – Szegleti, Fülöp (Horváth T., 81.), Bontó (Tóth L., 102.), Marsai – Bíró A., Szabó M. Vezetőedző: Dobos Sándor.

A Tarr Andráshida csapata immár egyedüli csapatként képviselte a zalai színeket a Magyar Kupában, melynek ellenfele a szintén az NB III Nyugati-csoportjában versengő Érdi VSE volt. Az erőviszonyok alapján az érdiek számítottak az esélyesebbnek, hiszen a bajnokságban jóval eredményesebb őszük volt, mint a hidaiaknak, ám ahogy Dobos Sándor, a zalaiak szakvezetője elmondta, a kupában ugyanannyi esélyt lát csapata továbbjutására, mint a házigazdának. Az Andráshida talán egy fokkal aktívabban kezdett, de az Érd nem sokat várt és elkezdett támadásokat építeni. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki. A zalaiak érezhetően a biztos védekezésre rendezkedtek be, de folyamatosan kontráztak. Az Érd fölénybe került, ugyanakkor nem tudott nagyobb veszélyt kialakítani. A 28. percben Koós lövése ment mellé, majd Gera fejese, aztán a 39. percben Szegletit választották el szabálytalanul a labdától. Nagy Zoltán 28 méteres szabadrúgását a hazaiak portása védte. A félidő zárásaként Koós lövését bokszolta ki Czirjék.

A második játékrész elején is többet volt a labda a házigazdánál, de jól zárt a hidaiak védelme, amelyből eltiltás miatt hiányzott Simonfalvi Gábor. Az első zalai csere után, amikor Jón Bálintot Bailo Dávid váltotta, ezzel egy időben Marsai lépett vissza egy sorral. Bailo az előző körben ugyanígy csereként lépett pályára, és végül az ő találatával jutott tovább az Andráshida a Nyíregyháza ellen, de vajon lesz-e hasonló villanása… Mindenesetre a 60. percben az ő lövését fogta Kertész kapus. Közeledve a hajrához, mindkét oldalon akadtak kisebb helyzetek és próbálkozások, de egyik kapusnak sem kellett nagyot védenie. Az Érdnél többet volt továbbra is a labda, de az Andráshida is kezdett egyre veszélyesebben kontrázni. A 76. percben Szabó Martin beadása után Bíró késett le kissé a labdáról, így már nem tudott helyezni, majd két perc múlva bal oldali vendégszabadrúgás végén végén Fülöp a kapufát találta el. A hazaiak részéről Koós tűnt a legaktívabb játékosnak, rá nagyon figyelni kellett. Abszolút nyílt volt a mérkőzés és kezdett úgy tűnni, hogy egy gól minden eldönthet. A 85. percben kezezést reklamáltak a hazaiak, de a játékvezető nem jelzett, majd Bontó lövését fogta a hazai kapus. Érett a hosszabbítás, s következett is a kétszer tizenöt perces ráadás. Úgy tűnt, hogy gólt egyik csapat sem szeretne kapni, ugyanakkor a kontrák jelentősége megnőtt. A 100. percben Kelemen lépett ki, Czirjékre vezette a labdát, azonban a hidai kapus remek ütemmel védett. Ez meccslabdának is beillett. A második 15 percben az Andráshida volt egy öt perce, amikor beszorította az érdieket, akik később kiszabadultak ebből, sőt az utolsó öt percben nekik voltak már nagyobb lehetőségeik.

A továbbjutás büntetőpárbajjal ért véget. Hazai oldalon Mojzer és Kelemen után Szegleti és Horváth T. sem hibázott (2-2), ami után Pál Sz. kihagyta, Tóth L. pedig belőtte a büntetőt (2-3). Lépéselőnybe került az Andráshida, de Bíró hibázott, Pintér viszont nem. Négy büntető után 3-3- volt az állás, amikor következtek az utolsó lövések. Koós balra tartó lövését Czirjék Zoltán kivédte, így az utolsó próbálkozás döntött, Bailo Dávid pedig nem hibázott, így tizenegyesekkel 4-3-ra a Tarr Andráshida győzött és jutott be a Magyar Kupa legjobb 16 csapata közé!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS