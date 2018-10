Bagod futóversenyét immár 11. alkalommal rendezték meg

A hétvégén 11. alkalommal rendezte meg a Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE a hagyományos őszi futóversenyét, a „Szaggasd az aszfaltot!” elnevezésűt. A Bagodban lebonyolított esemény ismét nagyon népszerű volt a futók körében, akik több táv közül választhattak.

Az idén tehát már 11. alkalommal rajtolt el a „Szaggasd az aszfaltot!”, amely egyben a bagodiak egykori hosszútávfutójára emlékezve a Sipos Ferenc Emlékversenyt is magában foglalta. A Bagod és Zalalövő közötti kerékpárúton megrendezett versennyel az időjárás is kegyes volt, hiszen hamisítatlan csendes, őszi időben vághatott neki a különböző távoknak az a 306 futó, akik a Dunántúl egész területéről neveztek. Köztük volt például Kálovics Anikó olimpikonunk is, de több igazolt atlétát, tájfutót és más sportágak képviselőit is fel lehetett fedezni az indulók között.

Hagyományosan a célba érkezők íjászkodással, ugrálóvárazással, csillámtetoválással is tölthették idejüket az eredményhirdetésig, majd utána az iskola tornatermében vendégül látták őket egy finom ebédre. Kasz Ferenc szervezőtől, ötletgazdától azt is megtudtuk, hogy újdonság volt az idén a versenyükön, hogy támogatók jóvoltából nemcsak a dobogósok kaptak ajándékokat, hanem a többi célba érő is tombolasorsoláson próbálhatta ki szerencséjét. A chipes időmérő rendszerrel pedig még pontosabb eredményeket kaphattak a versenyzők.

Eredmények (abszolút értékelés). Óvodás futam. Leányok: 1. Varga Borka, 2. Bella Kata, 3. Kóbor Kamilla. Fiúk: 1. Gyarmati Márton, 2. Jónás Erik, 3. Balogh Alex.

3 km. Nők: 1. Császár Éva, 2. Tóth Adrienn, 3. Balogh Fanni. Férfiak: 1. Biácsi Milán, 2. László Péter, 3. Tóth András Ákos. 10 km. Nők: 1. Kálovics Anikó, 2. Málics Hajnalka, 3. Hegedüs Dóra. Férfiak: 1. Ott Benjámin, 2. Jakabfy Zoltán, 3. Mézes Tibor Sólyom.

21 km. Nők: 1. Nagy Eszter, 2. Klimentné Németh Edina, 3. Fülöp Rita. Férfiak. 1. Lakatos Roland, 2. Korpics Attila, 3. Devecseri Bálint.