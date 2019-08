Bagó Gábor felhozta Dárdai Pál példáját, amit mások is követhetnének

A Nagykanizsai Futsal Clubnál is zajlik már a munka, ám az előző idényben az NB II. Nyugati csoportjában a hetedik helyen végzett legénységnél nem változott sokat a keret.

A múlt szezon tapasztalataiból kiindulva az elvárások nem kicsik, ennek azért sem lesz egyszerű megfelelni, mert a futsalosok közül jó néhányan a labdarúgópályákon is bizonyítanak.

– Némiképpen ugyan változott a játékoskeret, de a csapat magját sikerült egyben tartani – kezdte Bagó Gábor, az NFC vezetőedzője. – A tavalyi tengely mellé kell beépítenünk az újonnan érkezetteket, akikkel remélhetőleg jól ki tudjuk egészíteni a különböző csapatrészeket. Ugyanakkor nem fogok mellébeszélni: nem egyszerű a helyzetünk. Gyakorlatilag kivétel nélkül mindenki nagypályán is játszik, így nehéz időpontokat találni az edzésekre.

Bagó Gábor kissé ki is fakadt és úgy véli, a dolgok eredője náluk is mélyebben gyökerezik, de persze a futsalosoknál eszükben sincs feladni.

– Még mindig amatőr sportról beszélünk a futsal esetében, ahol még nem a pénz dominál elsősorban – így Bagó Gábor. – Azt viszont sajnos be kell látni, hogy a mai világban és főleg a labdarúgásban, ahol megyei szinten is komoly pénzeket tudnak kifizetni játékosoknak, nem egyszerű a játékosokat meggyőzni, hogy szerepeljenek nálunk is. Nagyon nehéz a folyamatos alkalmazkodás, s úgy érzem, hogy ezt csak a nagyon elhivatott emberek tudják majd a jövőben folytatni. Ezen túl azonban azt mondom, a futsal igenis jó kiegészítő sport lenne minden nagypályás játékosnak, de egyelőre mindenki csak a cikkeket osztja meg erről a sportról. Minderre kitűnő példa, hogy Dárdai Pál a Herthánál is bevetette ezt a módszert. Ám, amikor ténylegesen lenne alkalom arra, hogy változás legyen a honi rendszerben, akkor elfordulnak a futsaltól vagy egyenesen tiltják… Nem vagyok persze a nagypálya ellen, mivel én is dolgozom a labdarúgásban, sőt szeretem is.

No, és akkor vissza a zalai, azon belül is a kanizsai futsalélethez.

– Ami a nagykanizsai futsalt illeti, előrelépésről és fejlődésről felesleges addig beszélni, amíg legalább hetente három edzést nem tudunk tartani úgy, hogy mindenki ott legyen ezeken az alkalmakon – állapította meg Bagó Gábor. – Lesznek jó meccseink, ebben biztos vagyok, mert egyénileg jó képességű játékosaink vannak. Viszont szeretnénk építkezni évről évre és nem megelégedni azzal, ami most van. Játékosainknak, akik nálunk játszanak, felelősségük is van már, amikor felhúzzák a mezt, lévén az ország legjobb és leglelkesebb szurkolótábora áll mögöttük. Nincsenek irreális elvárásaik, csak annyi, ami úgy általában a sporthoz kell: alázat és akarat, értük és Nagykanizsáért is. Mi egy nyitott klub voltunk mindig, ami azt jelenti, hogy az „ajtó” és a lehetőség mindenki számára nyitva áll, hogy kipróbálja magát ebben a sportágban. Sem a klub, sem én nem árulunk zsákbamacskát és úgy érzem, erről is kell tudnia azoknak, akik követnek minket és szurkolnak nekünk.

Essen szó a játékoskeret változásáról is, ha már fentebb azzal kezdtünk.

– A tavalyi csapatból Nagy Tamás jelezte, hogy szünetelteti a pályafutását gyermeke születése miatt, amihez sok egészséget kívánunk nekik. Rajta kívül más nem jelezte, hogy befejezi a futsalt. Az érkezők oldalán először Bogyó Károlyt említeném, aki NB I-es rutinnal rendelkezik nagypályán és futsalban is, emellett egy nagyon technikás támadó játékos. Kapusként a fiatal Simon Martin, illetve egy mezőnyjátékos, Németh Krisztofer érkezett hozzánk a Zalaegerszegi USC-től, most már velük készülünk a szeptember 2-ai rajtunkra.