Babati: megtiszteltetés volt

Babati Benjamin ugyan nem kapott egyetlen játékpercet sem a magyar labdarúgó-válogatott legutóbbi két Nemezetek Ligája-találkozóján, ám a ZTE FC támadója egyáltalán nem csalódott emiatt, sőt hálás azért, hogy a válogatott keretével életében először együtt készülhetett.

A Marco Rossi szövetségi kapitány vezette magyar labdarúgó-válogatott a törökországi győztes (1-0) mérkőzése után vasárnap 3-2-re kikapott idehaza az orosz együttestől a Nemzetek Ligája most indult új sorozatában. A kapitány az eredménynek nem, a mutatott teljesítménynek viszont örült.

-A srácoknak is elmondtam, hogy balszerencsések voltunk, de a teljesítménnyel elégedettek lehetünk„ – mondta a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája második fordulójában rendezett vasárnapi összecsapást követően az olasz szakember. Hozzátette, gyakorlatilag minden statisztikai mutatóban felülmúlták riválisukat, ugyanakkor a futballt gólra játsszák, az oroszok pedig hármat is szereztek, ezek közül kettő is hasonló körülmények között, ”időzítési problémák„ miatt született.

A magyarok a sorozat következő mérkőzését október 11-én Szerbiában játsszák, Marco Rossi együttese ugyanakkor három nappal korábban Európa-bajnoki pótselejtezőn Bulgáriában lép pályára.

Az, hogy akkor is lesz-e zalai kerettag, ezt ma még nem tudni, mindenesetre Babati Benjamin, a ZTE FC támadója a legutóbbi két találkozón kerettag volt. A 24 éves játékos már a behívásakor sem titkolta, hogy mekkora megtiszteltetésnek tartja Marco Rossi meghívását, és most sem változott a véleménye.

-Erre számítottam, hogy ilyen lesz a válogatottal lenni, de nyilván az első napon, amikor megérkeztem a kerethez minden furcsa volt a számomra – mondta el lapunk érdeklődésére hétfőn, immár Zalaegerszegen Babati Benjamin. – Aztán a második naptól már ez is a múlté lett, mindenkit személyesen megismertem, a közös hang adott volt.

-Azt nyilatkozta a meghívásakor, hogy a két mérkőzésen szeretne játékperchez jutni. Ez most nem jött össze, csalódott?

-Nézze, az is nagy szó, hogy meghívást kaptam a keretbe, hogy én is tagja lehettem a magyar válogatottnak. A pályára lépésre az esély megvolt, Törökországban Marci Rossi a szünetben már szólt, hogy készüljek, de aztán mégsem úgy alakult a dolog, ami egy meccsben mindig benne van. Az oroszok ellen is elmondta a találkozó előtt, hogy hova tudnék beszállni, ám végül idehaza sem léptem pályára.

-Nem volt nagyon csalódott a hangulat a vereség után?

-Nem volt letargia, mert tudta mindenki, hogy a végeredmény alakulhatott volna másként is. Kikaptunk, de erre a játékra lehet alapozni. Azt ezen a két mérkőzésen is bizonyítottuk, hogy bárkit le lehet győzni a csoportban. Természetesen a törökök elleni győztes találkozó után minden más volt, ezért is tekinthetünk optimistán a jövőbe. Egy ilyen közegben lenni pedig tényleg kivételes dolog, mindenkinek megvan a dolga, teljes profizmus jellemzi a munka menetét. Ezért is ez a válogatott.