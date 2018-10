Babati gólja döntött, a ZTE FC a tabella élén!

ZTE FC – Gyirmót FC Győr 1-0 (0-0)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2643 néző. Jv.: Szilasi (dr. Szabó, Aradi).

ZTE FC: Zöldesi – Kónya K., Lesjak, Devecseri, Gergényi – Bedi, Kiss M. – Babati (Popin, 93.), Hudák, Madarász (Barczi, 46.) – Balázs Zs. (Horváth K., 66.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gyirmót: Rusák – Varga P., Villám, Szilvási, Széles – Kontár Z., Nagy P., Lázár – Herjéczki (Krebsz, 80.), Strestik (Présinger, 85.), Heffler N. (Sandal, 90.). Vezetőedző: Szepessy László.

Gólszerzők: Babati (92.).

Sárga lap: Kónya K. (20.), Barczi (73.), illetve Varga P. (22.), Kontár Z. (83.). .

A harmadik helyezett ZTE FC tehát az éllovas Gyirmótot fogadta, s mindkét csapat nélkülözte egyik alapemberét. Hazai oldalon a szerdán megsérült, házi gólkirály (7 gól) Gajdos Zsoltról kellett lemondania a szakvezetésnek, míg a gyirmótiaknál Szarka Ákos (6 gól) esett ki. A szerdán szintén kényszerűségből lecserélt Bedi Bence viszont vállalta a játékot. Az már a kezdeti percektől látszott, hogy a Gyirmót nem véletlenül vezeti a tabellát, hiszen szervezetten futballozott, de a ZTE is. Kezdetben talán többet kezdeményeztek a vendégek, de idővel megfordult minden. Óriási helyzet ugyan nem adódott, de a játékban benne volt, hogy bármelyik csapat képes egy pillanat alatt helyzetbe kerülni, ha a másik hibázik. A ZTE szurkolói biztatták csapatukat, erre most tényleg nem lehetett panasz, de a gól váratott magára. Ettől függetlenül élvezhető volt a találkozó, hiszen akadtak szépen megkomponált akciók. A 36. percben aztán Zöldesi nem tudott magához ölelni egy labdát, amit Kontár 12 méterről azonnal, ollózós mozdulattal küldött kapura, de a bal oldali kapufa a ZTE segítségére sietett. Gól nem született az első félidőben, de lendületes volt a játék, és ebben még bármi benne volt.

Fordulás után rögtön egy ZTE-helyzet következett, de Hudák a vissza adott labdát nem tudta jól eltalálni. Abszolút egyenlő erők küzdöttek a pályán, és egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni. Az egerszegieknél most hiányzott a pályáról egy igazi center, aki villanni képes, talán ez kellett volna még az eredményességhez. A 62. percben megint egy ZTE-lehetőség következett, de az akció végén éppen annyira érkezett Babati mögé az átadás, hogy már nem tudott lőni. A Gyirmót kulturáltan futballozott és higgadtan, amely jól járatta a labdákat, de ugyanaz volt igaz rá, mint a Zetére: támadói részéről hiányzott a váratlan megoldás. A másik oldalról nézve: a védelmek jól teljesítettek, s rendre hárítottak. A 73. percben Babati lépett ki a leshatáron, az asszisztens nem jelzett, ellenben Szilasi játékvezető sípja megszólalt, s csak ekkor lendült a zászló. Az az ő „titka”, hogy miként tudta megállapítani a lest középről, Babati mögül… De most tényleg, minden elfogultság nélkül. Egy gól, valószínűleg eldönthetett volna mindent. A 86. percben Hudák fejesénél majdnem megvolt, de Rusák a léc alá tartó labdát szögletre ütötte. A ZTE FC nyomott, és a 92. percben Kónya ugratta ki remekül Babatit, aki elfektetve a kapust, 7 méterről a kapuba lőtt, 1-0.

Ez lett a vége és a ZTE FC megnyerte rangadót, méghozzá megérdemelten. Méghozzá azért, mert az utolsó pillanatig kitartott és nem adta fel. Az egerszegiek nagy győzelmet arattak, s mivel a Békéscsaba ikszelt (1-1) a Kaposvárral, a ZTE FC az élre ugrott!