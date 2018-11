Babati duplázott, 4-1-re győzött a ZTE FC

A labdarúgó NB II 18. fordulójában ismerősként térhetett vissza a ZTE FC együttese a III. Kerület pályájára, hiszen néhány hete már járt itt. Akkor a Vác vendégeként, vasárnap viszont a Monor volt ugyanitt a házigazda. Az egerszegiek nem hibáztak és 4-1-re győztek.

BSS Monor – ZTE FC 1-4 (0-1)

Budapest, III. Kerület pálya, 300 néző. Jv.: Takács (Kormányos II., Szvetnyik).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Monor: Czuczi – Barthel, Póti, Karacs, Szerencsi – Ficsor, Bori – Szabó D. (Hunya, 60.), Palincsár, Szuhodovszki (Haragos, 89.)- Tóth D. Vezetőedző: Horváth Dávid

ZTE FC: Zöldesi – Kónya K., Lesjak, Kiss M., Szabó P. – Hudák, Bedi – Barczi (Szökrönyös, 90.), Madarász, Babati (Horváth K., 92.) – Balázs Zs. (Novák, 60.).Vezetőedző: Dobos Barna.

Gólszerzők: Tóth D. (64.), illetve Babati (9., 73. – utóbbit 11-esből)), Bedi (68.), Karacs (89.- öngól). .

Sárga lap: Barczi (58.),

Kiállítva: Póti (73.).

Nem sokat ismerkedtek a felek, illetve annyiban ige, hogy nem vártak a másikra. A 4. percben Babati elfutása után Hudák lőtt középről tisztán, de mellé ment labdája. A 6. percben viszont ziccert rontott a Monor. Balról érkező labdára érkezett Szabó Dominik, akinek közeli lövését Zöldesi Illés ritkán látható nagy bravúrral hárította. Az első gól viszont az egerszegieké lett. A 9. percben Barczi remekül emelt a bal oldalon kilépő Balázs Zs. elé, aki egyből középre adott, ahol Babati 5 méterről higgadtan lőtt a kapuba, hiszen tisztán maradt, 0-1. Nem szóltunk még a ZTE felállásáról. Gajdos Zsolt és Gergényi Bence sérülés miatt maradt ki, így a bal oldali védő a fiatal Szabó Patrik lett, a kezdőben pedig Balázs Zsolt kapott helyet, aki mint ismert, három hete agyrázkódást szenvedett, s most tért vissza a pályára. A Monor támadásban maradt, a ZTE FC pedig kontrázhatott. A 15. percben egy remek akció végén Hudák lőtt 10 centivel mellé. A felázott mély talaj éppenséggel nem volt ideális, de alkalmazkodtak hozzá a csapatok, játékukba belekalkulálták ezt a nehezítő körülményt is. A helyzetek viszont kezdtek elmaradni, ugyanakkor a házigazda játékában benne volt a veszély. Ezért sajnálhatta a ZTE, hogy megszerzett vezetésére után nem „tett rá” még egy gólt, így viszont nyílt maradt a mérkőzés.

A második félidő elejét az egerszegiek igyekeztek megnyomni, hiszen a három pont még nem volt meg. Ezen a mély talajon pedig bármikor egy hiba végzetes is lehetett volna. A Monor ugyanakkor jól játszott, továbbra is veszélyesen. Az. 59. percben Karacs 8 méteres lövése Lesjakról pattant ki, s ha nem lép közbe, alighanem a labda a hálóba jut. A házigazda megérezte a lehetőséget, a ZZTE pedig nem tudott már hosszú ideje helyzetet kidolgozni. A 64. percben jött is a büntetés. Hazai szöglet után Zöldesi nem tudta megfogni a labdát, Tóth D. közelről belekotort a labdába, amely átvánszorgott a gólvonalon, 1-1. Ám jött a válasz: a 68. percben szöglet után Lesjak fejese a felső lécen csattant, a labda a zalaiaknál maradt. Novák támadta a kapust, aki kiejtette a labdát, Bedi érkezett és kissé jobbról, 6 méterről a kapuba lőtt, 1-2. Kifejezetten izgalmas lett a mérkőzés, amely felpörgött. A 72. percben Hudák iramodott meg, a labdát elgurította a kapus mellett. A menteni igyekvő Póti beérte azt a gólvonalon, majd belekapott kézzel, ami így pirosat ért. A megítélt büntetőt Babati nagy erővel a léc alá vágta, 1-3. Az újabb találat megnyugtatta az emberelőnybe került zalaiakat, a Monor viszont nem tett le az újabb gólról, Derekasan küzdött a házigazda, ezért minden dicséretet megérdemel. Aztán a 89. percben Babati beadásába Karacs lépett bele, a lábáról pedig saját kapujába pattant a labda, öngól, 1-4.

A ZTE FC nem hibázott és biztosan győzött, fontos sikert elérve.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS