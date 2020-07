Babati Benjaminé az év gólja – Három díj is Egerszegre került

Bolla Bendegúz és Radó András után újabb díjazottja van a ZTE FC labdarúgócsapatának, hiszen a péntek este kihirdetett végeredmény után kiderült, Babati Benjamin gólját látták a legszebbnek a 2019–2020. évi NB I-es idényben.

Idén nem a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hagyományos RangAdó gáláján került sor a legjobbak teljesítményének elismerésére, hanem az M4 Sport stúdiójában, a RangAdó díjátadó keretében. A kategóriák végeredménye most is a klubok szavazatai alapján dőlt el, kivétel ez alól az év játékvezetője, a gólkirály és a Fair Play díj, míg az év góljára a szurkolók szavazhattak az M4 Sport honlapján.

Összesen hét kategóriában hirdettek győztest, és ebből három a ZTE FC játékosa lett! Mint már beszámoltunk róla, az NB I felfedezettje Bolla Bendegúz, a gólkirály Radó András, az év gólja szavazás győztese pedig pénteken este derült ki, aki nem más, mint Babati Benjamin! Méghozzá azzal a találatával, amit egy hete a Fehérvár FC-nek lőtt a félpályáról, és amit a szurkolók is a legszebbnek tartottak.

Valóban olyan gól volt (a labdavisszaszerzéstől a kivitelezésig), amely parádés és nehezen tanítható. Ám meglepődött-e a győztes?

– Visszanéztem a legjobb tíznek ítélt találatot, s úgy fogalmaznék, hogy számítottam rá, mert nekem is tetszett – árulta el Babati Benjamin. – Az előző bajnokságban volt egy ollózós találatom a Siófok ellen, az negyedik lett a szavazáson, úgyhogy most kellett egy kicsit újítani… A viccet félretéve, nagyon örülök, hogy én nyertem.

– Kissé kárpótolhatja is ez a siker, hiszen korábban éppen lapunknak nyilatkozta, hogy nem éppen elégedett vele…

– Ez így van. Kilenc hónapig szenvedtem a combsérülésemmel, mire végre rendbe jött. És az is lehet, hogy most én vagyok az egyetlen futballista az országban, aki nem örül a bajnokság végének…Most szereztem vissza a kondíciómat, most jöttem olyan formába, amilyenre már vágytam. Sokat nem játszottam, de a végén, amikor csereként beszálltam, azt gondolom, én is hozzátettem a csapat teljesítményéhez. Bevallom, jót tett a lelkemnek ez a gól és az elismerés is. Visszaigazolás, hogy ha százszázalékos állapotban vagyok, akkor az NB I-ben is megállom a helyem.

– Önnek is lejárt a szerződése. Marad a ZTE-nél?

– Erre még nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy tárgyaltunk már a folytatásról.

Egyelőre csak találgatások vannak a csapattal kapcsolatban. Hét játékos távozását már bejelentették (Ikoba, Ostrek, McWoods, Bolla, Tamás K., Kocsis, Mitrovic), többek között Babatinak, Radónak, Bobál Gergelynek, Barczinak, Stiebernek lejárt a szerződése. Mindez nem jelenti azt, hogy ne tárgyalnának velük a ZTE vezetői a hosszabbításról, de a csapatnak és néhány játékosnak elég jó szezonja volt ahhoz, hogy más klubok ne látnák szívesen a soraikban őket. Jelenleg Demjén Patriknak, Bedi Bencének, Szépe Jánosnak, Gergényi Bencének, Ubochioma Meshacknak (ők mindketten Lendván voltak kölcsönben) van élő szerződése, illetve a két hosszabbítónak, Zoran Lesjaknak és Bobál Dávidnak, valamint a két, már bejelentett érkezőnek, Zimonyi Dávidnak és a montenegrói Bojan Sankovicnak. A tavasszal kölcsönben Egerszegen szereplő Matija Katanec visszatért Mezőkövesdre, az FTC-től kölcsönvett Bőle Lukácsot pedig nagyon szeretnék, ha továbbra is a ZTE FC színeiben folytatná.

Az edző személye pedig kardinális kérdés. Márton Gáborral tárgyalásban áll Végh Gábor tulajdonos, és ahogy elhangzott, mindkét fél szeretné a közös munkát.

Az egyik internetes portál fedezte fel a ZTE FC kölcsönjátékosa, a ciprusi–ghánai Fanos Katelaris közösségi oldalán egy múlt szombati bejegyzését. Ebben a középpályás leírja, hogy miközben melegített, a lelátóról a fehérváriak színes bőrű játékosai felé huhogtak. Katelaris ezt követően úgy döntött, hogy nem akar pályára lépni, ugyanis a rasszizmusnak minden formáját elítéli. Az esettel kapcsolatban Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója elmondta, néhány ember felelőtlen és elítélendő tette semmiképpen nem azonosítható a ZTE FC szurkolótáborával, illetve a klubbal sem, hiszen a rasszizmust ők is elítélik.