Babati aláírt, továbbra is a ZTE FC-ben

A labdarúgó NB I-ben a hetedik helyen zárt ZTE FC együttese pénteken jelentette be, hogy csapatkapitánya, Babati Benjamin továbbra is kék-fehérben futballozik tovább.

A 24 esztendős Babati szerződése a nyáron járt le, de az egyeztetések után a felek a folytatás mellett döntöttek. A ZTE FC közösségi oldalán jelentette be mindezt, a legutóbbi szezon legszebb gólját szerző Babati Benjamin pedig immár 19. éve a kék-fehérek igazolt játékosa.

– Örülök, hogy maradtam, mert ez volt a cél – mondta el érdeklődésünkre a ZTE FC saját nevelésű játékosa, aki 16 évesen már bemutatkozott a felnőttek között. – Az elmúlt idényben az volt a céliunk, hogy sikerüljön bent maradni az élvonalban, most pedig már nagyobb célokat is megfogalmazhatunk, ami engem is motivál.

A támadó egy plusz egy éves szerződést írt alá, Sallói István sportigazgatótól pedig megtudtuk, hogy a szintén lejárt szerződésű Barczi Dáviddal is folynak az egyeztetések a folytatás érdekében, ahogy Bőle Lukáccsal is, aki a tavaszi szezonban az FTC kölcsönjátékosaként szerepelt Egerszegen.

A ZTE FC hétfőn kezdi meg a felkészülését a következő bajnoki évadra az új edző, Boér Gábor vezetésével.