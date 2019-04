Babati Benjamin már a pályán lenne, talán Cegléden be is szállhat

Dobos Barna, a ZTE FC labdarúgó­csapatának vezetőedzője azt mondta a Budaörs elleni találkozójuk után: van olyan, amikor egy csapatnak semmi nem jön össze. Ez történt a ZTE FC-vel, hiszen ha nyer, akkor már vasárnap bebiztosíthatta volna a feljutását, ráadásul ki is kapott. Szerdán az egerszegiek a Cegléd vendégei, és a helyzet ugyanaz, mint volt vasárnap: akár minden össze is jöhet…

A labdarúgó NB II-ben éllovas ZTE FC veresége (0-2) hazai pályán meglepő, még akkor is, ha egy jól felkészült csapat volt az ellenfele. A Budaörs a 24. perctől emberhátrányban futballozott, de mindez nem nagyon érződött a játékán. Persze gyorsan tegyük azt is hozzá: ha a ZTE érvényesíti, kihasználja azokat a lehetőségeit, melyeket kialakított, akár már vasárnap is ünnepelhetett volna.

A ZTE egyelőre nem ért révbe, de a helyzete sokkal kedvezőbb, mintha egy vagy két pont lenne az előnye. Azt ugyanis ne feledjük, hogy a második Kaposvártól 8, míg a harmadik Vasastól 9 pontra van, és már csak négy forduló maradt. Mindenki tudja, hogy jobb lett volna vasárnap nyerni, ettől függetlenül a ZTE FC továbbra is a bajnoki cím első számú és legnagyobb várományosa. Dobos Barna a találkozó után azt is elmondta, most az a feladatuk, hogy a csapat koncentrációján javítsanak. Szerdán a kiesés elől menekülő Cegléd vendége az együttes, amely „helyzetbe került”, hiszen a Balmazújváros mélyrepülésben van, így a ceglédiek befoghatják. A Balmaz ráadásul a Kaposvárral találkozik.

Ám a ZTE is helyzetben van: Cegléden akár már bajnok és feljutó is lehet. A csapat kapitánya, Babati Benjamin a visszatérésre készül, aki legutóbb kispados lehetett, de egyelőre nem szállt be a játékba márciusi sérülése után. Az újabb mérkőzés előtt őt kérdeztük arról, eljött-e a visszatérés ideje.

– Még nem százszázalékos a lábam, úgyhogy jó a kérdés, hogy játszom-e szerdán – válaszolta kérdésünkre a csapatkapitány. – Valószínűsíteni lehet, hogy szerdán vagy vasárnap már pályán leszek. Korábban szerettem volna, de a felépülésem lassabban haladt, mint azt gondoltam. Zavar, hogyne zavarna ez a helyzet, hogy például vasárnap sem tudtam segíteni a csapatnak, pedig mentem volna be. Csak tudom, hogy még nem lehet… Sajnálom, hogy kikaptunk, pedig már ünnepelhettünk volna. Ám nyolc pont az előnyünk, úgyhogy azért akkora tragédia nincs.

A 35. forduló programja. Szerda, 17.00: Vác FC–Nyíregyháza, Dorog–Békéscsaba, Soroksár–ETO FC Győr, Kazincbarcika–BFC Siófok, Mosonmagyaróvár–Vasas, Budaörs–Monor, Cegléd–ZTE FC. 18.00: Balmazújváros–Kaposvár. 19.00: Budafok–Tiszakécske, Gyirmót FC Győr–Csákvár.