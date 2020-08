Babati Benjamin is Marco Rossi keretében!

Előző keretéhez képest 11 új játékost hívott be a magyar labdarúgó-válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozókra.

Az olasz szakember a hétfői sajtótájékoztatón kiemelte: csaknem tíz hónap telt el az együttes legutóbbi, Walesi elleni mérkőzése óta.

A keretben négy újonc – Cseri Tamás, Schäfer András, Szőke Adrián és a ZTE FC játékosa, Babati Benjamin is megtalálható.

A ZTE 24 éves támadója remekül kezdte a szezont, aki megkeresésünkre elárulta, ennek ellenére is nagyon meglepődött.

-Abszolút meglepetés ez számomra, nem is lehet kérdés – válaszolta Babati Benjamin. – Talán visszaigazolás is számomra, hogy az előző, sérülésektől terhelt nem túl jól sikerült szezon után jó úton járok. Persze most még van feladat itthon is, hiszen vasárnap a ferencvárost fogadjuk és a bajnok elleni is jól akarunk teljesíteni.

A B divízió 3. csoportjába sorolt magyar együttes jövő csütörtökön Törökország vendégeként kezdi meg a 2020/21-es sorozatot, majd három nappal később Oroszországot fogadja. A csoport negyedik tagja Szerbia.