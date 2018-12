Babati Benjamin gólját az édesapja is csak csodálni tudja

Szebben, jobban nem is alakulhatott volna a ZTE FC labdarúgócsapatának vasárnap estéje. Dobos Barna együttese hazai pályán 6-1-re legyőzte a Siófokot, ráadásul a tabella élére ugrott ezzel a sikerrel, s így várhatja az idei utolsó fellépését.

Hibát keresni a ZTE FC vasárnapi teljesítményében, már elnézést, de hülyeség volna, hiszen ilyen arányú győzelemre a ZTE-stadionban már nagyon rég nem volt példa. A Siófok persze játszott már jobban is (a két tizenegyest összehozó és kiállított Lorentz Mártonnak pedig egészen pocsék napja volt), amely az első félidőben még egészen lendületesen is futballozott, de a ZTE FC a jobb csapat, és ezt bizonyította. Hogy fokozzuk mindezt, láthattunk szép gólokat, amit pedig Babati Benjamin lőtt a 69. percben, nos, az kérem a prémium kategória! Szándékosan nem hasonlítanánk össze a világ topjátékosainak nemrég szerzett ollózásos góljaival, azok ugyanis más „pályán” mozogtak, és más téttel bíró mérkőzéseken születtek, de… Babati mozdulatát és gólját minden futballistának ugyanúgy irigykedve kell néznie, mert nem mindenki lő ilyet…

Babati Ferencet nem hiába kérdeztük meg. A ZTE FC 2002-es bajnokcsapatának tagja szerint itt, ebben a stadionban ő sem látott ehhez hasonlót, mint amit a fia lőtt…

– Hogy tetszett-e, hát hogyne tetszett volna ez a gól! – válaszolta Babati Feri, amikor erről kérdeztük. – Én nem is láttam még itt ilyet. Hosszú labda érkezett, Beni folyamatosan hátrált, nem volt könnyű belőni. Ilyet, bevallom, én sem lőttem… Ám a játék is tetszett, amit a ZTE nyújtott, és a múltkori, Vasas elleni meccsre is ezt mondom, noha kikaptak a fiúk. Szerintem ezen a két utolsó meccsen játszott az ősszel a legjobban a csapat: mentek a passzok, az egyérintős játék, sok volt a helyzet, ez kell a közönségnek.

A ZTE FC csapatában valóban számos jó teljesítmény akadt, de persze nem hagyható ki, hogy a nap gólját szerző Babati Benjamint is megkérdezzük a találatról. Az egész onnan kezdődött, hogy Devecseri Szilárd a saját térfélről felívelte a labdát…

– Deve indított, egy kicsit rövidebb lett a labda íve, akkor villant be, hogy ellövöm így – mondta a ZTE FC vasárnapi ötödik góljáról Babati Benjamin, aki előtte, a 2. percben büntetőből már eredményes volt. Megemlítettük neki: beszéltünk az édesapjával is, akinek szintén tetszett a gólja:

– Nekem is. Az biztos, hogy eddig ez életem legnagyobb, illetve hogy pontosabb legyek, leglátványosabb találata. Ezt nem lehet gyakorolni, nem lehet készülni rá, el kell lőni, ha alkalom adódik. Szerencsére sikerült, és a győzelem is megvan. Az élre álltunk, bár bevallom őszintén, talán jobb lett volna, ha a forduló rang­adóján a Gyirmót nyert volna a Kaposvár ellen. Éppen fordítva történt, így három ponton belül vagyunk most hárman, de persze mi vagyunk az élen. Nagyon fontos mérkőzés jön vasárnap Csákváron, nyerni kell, hogy biztosan az élen teleljünk. De nem lesz könnyű, ebben is biztos vagyok.

