Babati, ahogy eddig, megint nem hibázott

Lássuk be, az élvonalba jutással megpezsdült az élet a ZTE FC labdarúgó-együttese körül, az NB I legutóbbi fordulójában pedig olyan mérkőzést játszott Kisvárdán (3-3), ami után volt miről beszélni és elemezni. A fordulatokban gazdag találkozó a játéknap talán legérdekesebb összecsapása lett.

Ahogy a mérkőzésről szóló tudósításunkban is írtuk, a ZTE FC az első 45 perc után 2-0-ra vezetett, de aztán a Kisvárda egyenlített és fordított. A ZTE csapatából második sárga lappal kiállították Bolla Ben­degúzt és Devecseri Szilárdot, s hogy legyen még egy „csavar” az egészben, a csereként beállt Babati Benjamin a 84. percben értékesítette a csapata javára megítélt büntetőt, pontot mentve ezzel a ZTE FC együttesének. Az, hogy nem volt unalmas mérkőzés, vitán felül áll. Ha a találkozó előtt felajánlották volna az ikszet a zalaiaknak, gyanítható, hogy rábólintottak volna. De így… Ezt vettük ki Babati Benjamin szavaiból is, aki hosszú sérülés után játszott ismét, nem mellesleg megszerezte első NB I-es találatát.

– Kisvárdán nem azzal foglalkoztam, hogy megvan az első élvonalbeli gólom, de persze örülök neki, sokkal jobban foglalkoztam azzal, ami a meccsen történt – mondta el kérdésünkre Babati Benjamin. – Előzőleg mindenki elfogadta volna a döntetlent, de az első félidő után azt gondolom, hogy több lehetett volna a meccsben.

Babati Benjamin egyébként csereként azt a Radó Andrást váltotta, aki eddig a ZTE FC büntetőfelelőse volt. Korábban, amikor egészséges volt, ugyanez a szerepkör Babatié volt, csakhogy sokat kihagyott. Mégis odaállt.

– Ha jól számoltam, akkor bajnoki találkozókon eddig tizenöt büntetőt lőhettem és egyszer sem hibáztam. Szombaton a tizenhatodik is meglett – folytatta a száraz ténnyel a támadó. – Éreztem a határozottságot, egy pillanatig sem bizonytalanodtam el. Szerencsére úgy érzem, hogy a lábam is meggyógyult. Mert ha valahol, akkor szombaton, ezen a mély, csúszós pályán éreznem kellett volna még fájdalmat, de nem volt ilyen. Fizikailag nem érzek lemaradást, hiszen edzettem. Két hét szünet következik, ami azért jól jön most mindenkinek.

Ahogy a felvezetésben írtuk, megpezsdült az élet a ZTE FC körül, hiszen három játékosa is meghívást kapott a válogatottba. Az U21-es csapattal – amely pénteken 20 órától Zalaegerszegen fogadja Horvátországot – készül Bolla Bendegúz és Demjén Patrik. Tamás Krisztián pedig az A-válogatottba készült… A védő már Kisvárdán sem játszott sérülése miatt, ami előrevetítette, hogy veszélyben lehet a soron következő két Eb-selejtezőre készülő válogatotthoz történő csatlakozása. Sajnos így lett, ami miatt nem volt éppen jó kedvében.

– Nagyon rosszul éltem meg, hogy bár vasárnap én is elutaztam Telkibe, de Marco Rossi kapitánnyal és a stábbal egyeztetve végül ők is arra jutottak: haza kell utaznom, hogy kezeltessem magam – hallottuk Tamás Krisztiántól, amikor hétfőn délelőtt beszéltünk vele. – Nagy lehetőség előtt álltam, hogy bekerüljek a válogatottba, s emiatt bevallom, most kissé magam alatt vagyok… Viszont egész héten nem edzettem, a Kisvárda elleni meccset kihagytam, hátha jobb lesz a helyzet, de nem. Egy talpsérülés gyötör, korábban is volt már hasonló, lehet, hogy az újult ki. Vizsgálatok következnek, lesz két hét szünet, s nagyon remélem, hogy a Honvéd elleni folytatásnál én is a csapat rendelkezésére állok majd.

Ami igencsak jól jönne, hiszen a ZTE FC védelme alaposan megfogyatkozik. A Kisvárdán kiállított Bolla Bende­gúzra és Devecseri Szilárdra eltiltás vár. Ha van még olyan szempont a fegyelmi bizottság előtt, mint volt korábban, akkor Devecseri visszaesőnek minősül, hiszen nemrég szintén pirosat kapott, s akkor nem csak egy meccsre meszelik el. Enyhítő körülmény lehet, hogy nem durva, kirívó szabálytalanságokat követett el most sem.

A ZTE FC csapata nem marad mérkőzés nélkül a szünetben sem, ugyanis pénteken Kaproncán a horvát I. ligás

Slaven Belupo vendége lesz egy edzőmeccs erejéig.