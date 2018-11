Az úszószövetségnek is fontos a Kiscápák SE

A Balaton-parti városban egyeztetett a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor és a MÚSZ szakmai alelnöke, Turi György, elsősorban arról, hogy a Keszthelyi Kiscápák SE úszóműhelye miként tudná eddigi töretlen fejlődését tartani és edzéskörülményeik javításáról is szó esett.

A Csik Ferenc Tanuszodában is látogatást tett a MÚSZ két vezetője, ám előtte Ruzsics Ferenccel, Keszthely polgármesterével és Manninger Jenő országgyűlési képviselővel is találkoztak. A háttérben az húzódik meg, hogy a 2010-ben megalakult Keszthelyi Kiscápák SE az egyik legdinamikusabban fejlődő dunántúli úszóműhellyé lépett elő. Mostanra az uszodában szűkössé váltak a pályák, és a Kiscápák SE tagjai Hévízen és Sümegen is kénytelenek edzeni. Jelenleg a kötelező, tantervben előírt úszásoktatást a VÜZ Nonprofit Kft. felügyeli. Korábban a Kiscápák SE vezetője, Szántó Kata oktatott, s azt szeretnék az úszószövetségben, hogy a klub újra szerepet vállaljon az úszásoktatásban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A keszthelyi látogatásról Wladár Sándor úszóelnököt kérdeztük, aki mindemellett felkereste Csik Ferenc emlékhelyeit is Keszthelyen.

– A MÚSZ kiemelt feladatának tekinti, hogy az országban minden kisgyerek tanuljon meg úszni, ami az úszás-utánpótlásra és a versenysportra is hatással van – mondta Wladár Sándor. – Annyival pedig tartozunk a Kiscápák SE-nek, hogy eljöttünk Keszthelyre és Ruzsics Ferenc polgármester úrral egyeztettünk. Mi azt kértük, hogy lehetőség szerint álljon vissza a korábbi helyzet, hogy az egyesület szakemberei kapjanak szerepet az oktatásban, hiszen felsőfokú képesítéssel rendelkező edzők lévén ebben a munkában hatékonyan tudnának közreműködni. A Kiscápák SE edzője, Csala Tamás amúgy is tagja a MÚSZ utánpótlás-programjában a kiemelt edzői csapatnak. Mi azt látjuk, hogy jó kezekben van a Kiscápák SE, de a megváltozott helyzet következtében félő, hogy a megkezdett folyamatra is hatással lehet a jelenlegi helyzet. Kár lenne ezt a nyolc évet kidobni az ablakon itt Keszthelyen. A polgármester úr fogadókészséget mutatott kérésünkre és találkoztunk Manninger Jenő országgyűlési képviselő úrral is. Szintén a sport mellett van, ráadásul az ő hathatós segítségével épülhetett meg 2010-ben a Csik Ferenc Tanuszoda.