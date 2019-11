Az újonc TFSE-MTK lesz szerda este a ZTE NKK vendége

A ZTE NKK élvonalbeli női kosárlabdacsapata szerdán (17 óra) a TFSE-MTK-t fogadja a bajnokságban. A zalai együttes új edzője, Horváth Zsófia most mutatkozik be a kispadon hazai környezetben.

Az egerszegiek a válogatott­szünet és az edzőváltás után magabiztos idegenbeli sikerrel folytatták a szezont a PINKK ellen, ám most sem számíthatnak könnyű estére, hiszen a tabellán egy győzelemmel és három helyezéssel előttük tanyázó újonc remek formában van.

– A kozármislenyi találkozó előtt azt mondtam a csapatnak: úgy menjünk ki a pályára, hogy az ellenfelünk ne tudja elkapni a ritmust – tekintett vissza bemutatkozó összecsapására Horváth Zsófia, a ZTE NKK vezetőedzője. – Kemény védekezést kértem, és hogy a koncentrációt igyekezzünk minél tovább fenntartani. A meccset jól is kezdtük, de aztán kiengedtünk kissé, amit az ellenfél ki is használt. A meccsen védekezésben és támadásban is voltak jó dolgok, olyan variációkat is sikerült megvalósítanunk, amit az időkéréseknél kértem, illetve az elmúlt héten gyakoroltunk. Természetesen mindkét térfélen van még hova javulnunk.

A tréner elmondta: kicsit megkönnyebbült, hogy az első mérkőzésén sikerrel tudták venni az akadályt.

– Hálás vagyok a lányoknak, azért is, ahogy az elmúlt időszakban velem dolgoztak, illetve ahogy a PINKK-meccset komolyan vették – folytatta Horváth Zsófia, aki aztán rátért a szezon meglepetéscsapata, a TFSE-MTK elleni szerdai összecsapásra. – Rangadó vár ránk, hiszen a két csapat nagyon közel van egymáshoz a tabellán. A vendégek nagyon jó ritmusban kezdtek a szezonban és feljutóként remekül teljesítenek. Egységes a csapatjátékuk, ami nyilvánvalóan az egyik erősségük. Nagyon fontos mérkőzés lesz, amelyre maximálisan készülünk.

Az ellenfél oszlopa a két Jenkins, az irányító és a center, rájuk külön is figyelni fognak az egerszegiek.

– Kemény védekezést kérek a csapattól, ha megfelelően agresszívek leszünk ezúttal is, legyőzhetjük a fővárosiakat – vélekedett Horváth Zsófia.