Az újonc otthonában is nyert a ZTE KK

Szombaton a fővárosban, a férfi kosárlabda élvonalában abszolút újoncának, a Serco TF Budapest vendége volt a Zalakerámia-ZTE KK együttese. Az egerszegiek magabiztosan nyertek és továbbra is hibátlanok a bajnokságban.

Serco TF Budapest – Zalakerámia-ZTE KK 62-87 (18-21, 12-26, 19-21, 13-19)

Budapest, Ludovika Aréna, 500 néző. Jv.: Tőzsér, Kelemen, Balogh.

TF Budapest: Krnjajski 4, Buzás 2, Sarenac 15/9, McLane 19/6, Taylor 6. Csere: Beák 4, Filipovics 7, Szobi 5/3, Kozma. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

ZTE KK: Ware 15/3, Thompson, Gliebov 10/3, Szabó Zs. 30/15, Agafonov 10. Csere: Papp 2, Doktor, Durázi 7/3, Gulyás 5/3, Kis R. Farkas A., Kovács K. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Kipontozódott: Beák (35.).

Remek kosaras hangulatot varázsolt újdonsült otthonába az újonc TF Budapest, amely a Ludovika Arénában első hazai élvonalbeli mérkőzésére készült. Az emelkedett hangulatot persze szerette volna győzelemmel „megfejelni” Merim Mehmedovic edző csapata, amely az első két fordulóban nagyarányú vereségeket könyvelt el. A ZTE KK két győztes mérkőzéssel várta a mérkőzést, és az egerszegieket sokan biztatták a lelátóról, gyakorlatilag egy szektort megtöltöttek hívei.

A Tehetséges Fiatalok kerete a héten újabb légióssal bővült, Joseph Taylor személyében és egyáltalán nem kezdett megilletődötten az újonc. Ennek ellenére a ZTE KK vezetett, s az első negyedben Stefan Filipovics duplájával a budapestiek fordítottak (18-16). A ZTE KK gyorsan visszavette az előnyt, de Sarenacnak köszönhetően a TF nem szakadt le. Az egerszegiek vezettek (20-26), azonban egyáltalán nem úgy tűnt, hogy a fővárosiak bármit is feladnának. Ám miért is tették volna, hiszen jól tartották magukat, lelkes játékukkal egyértelműen megnehezítették az egerszegiek dolgát. Ware büntetőivel a 15. percben a ZTE KK átlépte a tízpontos határt (36-25), s lassan elmaradtak a hazai kosarak és pontok. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a zalaiak védekezése még szorosabb lett. Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője ezúttal is sokat cserélt, forgatta együttesét, Szabó Zsolt pedig igencsak ponterősnek bizonyult. A félidő végére a ZTE KK 17 pontos előnnyel vonulhatott (30-47). A hazaiaknál Sarenac 10 pontig jutott az első félidőben, a vendégeknél Szabó 14 egységet gyűjtött.

A második félidő elején tovább nőzz a ZTE KK előnye, a 23. percben már 23 ponttal járt előrébb a zalai együttes (31-54). Szabó Zsolt nem hagyta abba, hiszen 22 pontnál járt, csapatkapitány négy triplát is elhelyezett a gyűrűben. Az ekkor már látszott, hogy a ZTE KK ezt a találkozót sem veszíti el, vagyis harmadik találkozóját is megnyeri. Szabó Zsolt továbbra is nagyon elemében volt, a TF ugyan kapaszkodott, de húsz ponton belül már nem nagyon jutott. Dustin Ware is ponterősnek bizonyult, a ZTE KK biztosan vezetett és abszolút kézben tartotta a mérkőzést. A kérdés már csak a különbség volt, hiába a lelkes játék, a nagyobb játékerőt képviselő ZTE KK magabiztosan nyert. A TF mindent megtett, hogy szorosabb legyen a találkozó, remek házigazdának bizonyult első hazai élvonalbeli mérkőzésén, de a papírforma abszolút érvényesült.

A ZTE KK harmadik mérkőzését is megnyerte és a mezőnyben már csak a PVSK-val együtt százszázalékos, ugyanis szombaton a Szolnok kikapott a Soprontól (82-81).