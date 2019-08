Az újabb világkupán Major Veronika

Már Brazíliá­ban „akklimatizálódik” Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK kiváló sportlövője, aki a Rio de Janeiróban esedékes sportlövő-világkupán vesz részt. A már olimpiai kvótás Major Veronika épp egy hete szerzett ezüstérmet az országos bajnokságon, amit a kiváló sportoló így is értékelni tudott.

Még idehaza, Keszthelyen sikerült beszélgetnünk ­Major Veronikával, de éppen indulóban volt Rio de Janeiróba…

Magabiztos győzelem az alapversenyen

Ezüstérmet szerzett a sportpisztolyos (25 m) számban az országos bajnokságon, s bár a döntőben minimális különbséggel kikapott riválisától, a keszthelyi kiválóság egyáltalán nem tűnt csalódottnak. Az alapversenyt ugyanis nagyon magabiztosan, 587 körrel nyerte meg, kis túlzással csak ez számít…

– Ez már olyan eredmény, ami bárhol, bármelyik világversenyen döntőt érhet, és a sportlövészeten belül felértékelődött mindez azóta, hogy új rendszerben zajlanak a versenyek és a nyolcaddöntőben dől el az érmek sorsa is – mondta Major Veronika, utalva arra, hogy bekerülni az általa is említett nyolcas döntőbe hihetetlenül nehéz, hiszen minimálisak a különbségek a versenyzők között. – A bajnokságon a döntőt elég későn rendezték meg, gyakorlatilag félig már szürkületben, ami számomra nem volt éppen

ideális, de így is csak minimális különbséggel lettem második Nemes Adrienn mögött. Ám az alapverseny volt a fontos, hogy a formát igazoljuk, ami az elért 587 körrel megnyugtató.

Irány Rio de Janeiro!

Major Veronika ekkor már javában készült az utazásra, hiszen ezen a héten Rio de Janeiróban rendezik meg az idei utolsó világkupaversenyt a légfegyveres (10 m) és a 25 méteres számokban. A keszthelyiek olimpiai kvótás versenyzője mindkét női pisztolyos számban indul, csütörtökön a 25 méteres szám, majd szombaton a légpisztolyos szám következik számára, zárásként pedig a vegyes páros vasárnap. Major Veronika az idei első három világkupaversenyen Újdelhiben mindkét számban győzött, majd Pekingben ezüstérmet szerzett, a müncheni viadalt viszont egy sérülés miatt kihagyta. Olimpiai kvótásként akár hátra is dőlhetne, mégsem teszi. Nem teheti…

– Biztosan érdekes verseny elé nézünk, hiszen az előző olimpia sportlövőhelyszínén rendezik meg a viadalt – mondta el elöljáróban a kiváló sportlövő. – A riói via­dal is fontos állomás, hiszen ezt követően novemberben az összesítés után a legjobbak visszatérnek Pekingbe, ahol a világkupadöntőt is megrendezik. Egyelőre annyit tudok, hogy jól állok, de nem nézegetem a listákat addig, amíg véget nem ér a riói vk-viadal. Sajnos sérülés miatt kiesett a müncheni állomás, úgyhogy most jól kell lőnöm. Ráadásul nem is csak magam miatt, hiszen a világkupaversenyeken elért pontok az országnak is fontosak, s akár plusz olimpiai kvótákat is jelenthetnek. Remek ellenfelek lesznek Rióban is, jó versenyt várok.

Siker Gyenesdiáson

Major Veronikával felelevenítettük a júliusi, Gyenes­diáson megrendezett futócéllövő Európa-bajnokságot, melyen aranyérmet szerzett. Ami számára nem csak a versenyzésről szólt.

– Nagy öröm volt, hogy ott lettem Európa-bajnok, ahol tulajdonképpen elkezdtem valaha lőni, ahol gyerekként már lőttem – mondta Major Veronika. – Ám ugyanúgy segítettem a többieknek, mint a házigazda klub versenyzője a rendezésben. Ha kellett, pakoltam, összességében nagy öröm volt számomra hazai közönség előtt versenyezni, s nemkülönben Európa-bajnoki címet ünnepelni. A korábbi könyöksérülésem kezd rendbe jönni, sokkal jobb állapotban vagyok, mint pár hónapja. Úgyhogy bizakodva várom a riói versenyeket.