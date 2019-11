Az újabb „ígéretes vereség” után már el kell kezdeni a pontgyűjtést is

Maga az eredmény, a Ferencváros 3-2-es sikere semmiféle meglepetést nem okozott, hiszen arra igencsak kevés esély volt, hogy a ZTE FC labdarúgócsapata elhozza a három pontot az Üllői útról. Annak ellenére sem, hogy a két klub és a szurkolótáborok valóban remek kapcsolatot ápolnak egymással. Elvégre a pályán ugyebár nincs barátság, és ez kijött vasárnap este is.

A Groupama Arénában rendezett találkozó a labdarúgó NB I 13. fordulóját zárta, ami úgy ért véget, hogy a Ferencváros a tabella élére ugrott, hátul pedig nem történt semmi. A Kaposvár az utolsó, előtte a ZTE FC áll ugyanannyi ponttal, mint amennyi a forduló előtt volt neki (11). Az eredmény és a látottak között viszont mindig lehet különbséget tenni, de persze a végén mindig csak az eredmény számít…

Most is ez van.

Azzal a kiegészítéssel, hogy a ZTE FC esélyt szalasztott el a pontszerzésre, de aki látta a találkozót (bizonyára sokan követték figyelemmel a televízió képernyőjén keresztül), azt is láthatta, hogy ha az FTC a mérkőzés elején jobban odafigyel, „szétszedhette” volna a zalaiakat. Az első 20-25 percben ugyanis rendkívül sebezhető volt az ­egerszegiek védelme, ebből két gól és egy tizenegyes is született, de utóbbi kimaradt. Az viszont, hogy később a ZTE FC feljavult, gólt lőtt, a második fél­időben pedig ott volt a lehetősége, hogy egyenlítsen, mind dicséretes momentum.

A mérkőzés után Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője is kitért rá, hogy olyan hibákat követnek el játékosai, amelyeket nem szabadna. Ami így egyszerűen hangzik, ugyanakkor igaz. Viszont érdekes volt az FTC vezetőedzőjének, Szerhij Rebrovnak a nyilatkozata, aki azt mondta:

– A ZTE-nek nem a tizenegyedik helyen kellene állnia a tabellán. A legutóbbi három meccsükön az egerszegiek nagyon jól futballoztak kemény ellenfelek ellen. A ZTE nagyobb nyomást tudott ránk gyakorolni 3-2 után, mint legutóbb a Fehérvár.

Valóban, az egerszegieknek a mutatott játék alapján előbbre kellene tartaniuk, de egy­előre a szerencse még nem állt melléjük, aminek viszont majd jönnie kell, ha így folytatják. Ahogy említettük, a kék-fehérek a második félidőben – amikor már két támadóval játszottak – futballoztak jobban és veszélyesebben, de talán még egységesebben is.

Azt kérdeztük Dobos Barnától, miért nem kezdenek így, ha ez jobban megy.

– Nem biztos, hogy mindig működne ez, sok új játékos van a keretben és össze kell még szokni – mondta a szakvezető. – Ezenkívül függ a siker az ellenféltől is. Korábban volt, hogy így kezdünk, mégsem ment, ma kétségtelen, hogy ez jól sült el.

A ZTE FC együttesének persze nem biztos, hogy az FTC-t kellett volna legyőznie és nem is erről van szó. Beszéltünk a találkozó után olyanokkal is, akik elmondták: látszik, hogy az újoncnál szépen folyik az építkezés. Az egerszegiek számára most két hazai találkozó következik, előbb szombaton (15.45-ös kezdéssel) a DVSC, majd rá egy hétre a Kaposvár érkezik. E két találkozóból viszont már a lehető legtöbbet kell kihozni.