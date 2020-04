Az örökmozgó Szilágyi-ikrek a versenypálya helyett a négy fal között élik az életüket

Három éve olvashattak először a lapban a kiskanizsai ikerpárról, Szilágyi Krisztiánról és Milánról, akik éppen abban az időben, kilencévesen kezdtek ismerkedni a gyorsasági motorozás világával.

A két fiú életében mindig nagy szerepet játszott a sport, például a karate és a labdarúgás sem maradhatott ki belőle. Ma már a belvárosi Zrínyi-iskolába járnak mindketten, Krisztián pedig már úszik is – igaz, az utóbbi időben ennek a mozgásformának a rehabilitációs jellegén volt a hangsúly.

A fiú ugyanis tavaly augusztusban egy utánpótlás motorversenyen komolyat bukott. És nem csak az esés jelentett gondot, egy versenyzőtárs ugyanis még át is hajtott rajta, aminek következtében comb­csontja tört. Felépülése még most is folyamatban van. Ettől függetlenül a járványhelyzettel kapcsolatos bezártság és mozgásszegény élet a testvérek számára igazi büntetés.

– Elég pörgős volt az életük mostanáig, így valóban nehezen viselik a bezártságot – mondta édesanyjuk, Erika. – Ráadásul úgy tűnik, az idei motoros szezon a kukába került, pedig nagyon várták a versenyeket. A kütyüik segítségével napi kapcsolatban vannak a barátaikkal, de ez persze nem ugyanaz. A tanulás külön kaland, mindent kitalálnak, csak hogy elhalasszák a kötelességeket. A jó idő pedig természetesen még fokozza a szenvedésüket…

Az erőfeszítések ezzel együtt nincsenek hiába, a fiúk bizonyítványa legutóbb is jó volt. De az apuka, Zoltán úgy véli: jöhetne már a „kikapcsoló” motorozás…