Az olimpia és a futball Eb is „megmaradt”

9. Százhalombatta Open légfegyveres Eb-válogató

11. M4 Sport – Az Év Sportolója Gála

13–31. Férfi kézilabda-világbajnokság, Egyiptom

19–24. Női vízilabda olimpiai selejtezőtorna, Trieszt

22–24. Rövidpályás gyorskorcsolya Eb, Gdansk

24. Monte-Carlo-rali, a világbajnokság 1. versenye, Monte-Carlo

1–11. Labdarúgó klubvilágbajnokság, Doha

6–7. Tollaslabda országos bajnokság, Pécs

7. Amerikai futball, Super Bowl, Tampa

7–13. Bocskai István ökölvívó emlékverseny, Debrecen

8–21. Alpesisí-világbajnokság, Cortina d’Ampezzo

8–21. Ausztrál nyílt teniszbajnokság, Melbourne

11–14. Gyorskorcsolya-világbajnokság, Heerenveen

13–14. Összetett atlétikai ob, BOK Csarnok

16–24. Labdarúgás, Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

18–22. Férfi kosárlabda Európa-bajnoki selejtezőtorna, Kijev (négy mérkőzés)

20–21. Fedett pályás atlétikai ob, BOK Csarnok

22. – III. 5. Koronglövő világkupaverseny, Kairó

26–28. Asztalitenisz ob, később kijelölendő helyszínen

26. – III. 8. Olimpiai kvalifikációs légfegyveres Európa-bajnokság, Lohja

1–7. Asztalitenisz, csapat-világbajnokság, Puszan

3–11. Súlyemelő Európa-bajnokság, Moszkva

4–7. Fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság, Torun

6. Téli dobó országos bajnokság, Szombathely

13–14. Téli dobó Európa-kupa, Leiria

13–14. Íjász terem ob

18–21. Európai olimpiai kvalifikációs birkózóverseny, Budapest

19–21. Női kézilabda olimpiai selejtezőtorna, Győr

21. Forma–1, Ausztrál Nagydíj, Melbourne

24–31. Labdarúgó U21-es Európa-bajnokság csoportköre, Magyarország és Szlovénia

25. Labdarúgó vb-selejtező: Magyarország–Lengyelország

27. Mezeifutó-ob

28. Labdarúgó vb-selejtező: San Marino–Magyarország

28. Forma–1, Bahreini Nagydíj, Szahír

31. Labdarúgó vb-selejtező: Andorra–Magyarország

5–7. Evezős európai olimpiai kvalifikációs verseny, Varese

6–7. Labdarúgás, BL, negyeddöntő, első mérkőzések

10–11. Férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntő

11. Forma–1, Kínai Nagydíj, Sanghaj

11. Gyorsaságimotoros-vb, Argentin Nagydíj, Termas de Rio Hondo

13. Férfi vízilabda világliga, döntő

13–14. Labdarúgás, BL, negyeddöntő, visszavágók

13–18. Tenisz Fed Kupa-döntő, Budapest

17. Férfi vízilabda Eurokupa, döntő, első mérkőzés

18. Gyorsaságimotoros-vb, Egyesült Államok Nagydíja, Austin

19–25. Birkózó Európa-bajnokság, Katowice

19–26. Budapesti férfi tenisztorna

20. vagy 21. és 24. vagy 25. Női kézilabda világbajnoki selejtező, oda-visszavágó

25. Horvát-rali, a világbajnokság 3. versenye, Zágráb

27–28. Labdarúgás, Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzések

30. – V. 1. Női vízilabda Euroliga, négyes döntő

4–5. Labdarúgás, Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó

5. Labdarúgó Magyar Kupa döntő, Puskás Aréna

8–9. Női kézilabda Európa-liga, négyes döntő

8–30. Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny

9. Labdarúgó NB I. utolsó fordulója

9. Forma–1, Spanyol Nagydíj, Barcelona

12–16. Nyílt vízi úszó

Európa-bajnokság, Budapest

12–16. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny

15–16. Női kézilabda Magyar Kupa négyes döntő

17–23. Úszó Európa-bajnokság, Budapest

17–27. Női kosárlabda Eb, Strasbourg és Valencia

19–23. Karate Európa-bajnokság, Porec

21. – VI. 6. Jégkorong-világbajnokság, Minszk és Riga

22–23. Férfi kézilabda

Európa-liga négyes döntő

23. – VI. 6. Francia nyílt teniszbajnokság, Párizs

23. – VI. 6. Olimpiai kvalifikációs sportlövő Eb, Eszék

23. Forma–1, Monacói Nagydíj, Monte-Carlo

26. Labdarúgó Európa-liga döntő, Gdansk

27. Férfi kézilabda NB I., döntő, 1. mérkőzés

29. Labdarúgó Bajnokok Ligája döntő, Isztambul

29–30. Női kézilabda BL, négyes döntő, Budapest

30. – VI. 6. Pályaíjász

Európa-bajnokság, Antalya

31. – VI. 6. Labdarúgó U21-es Eb egyenes kieséses szakasz, Magyarország és Szlovénia

3. Férfi kézilabda NB I., döntő, 2. mérkőzés

3–5. Férfi vízilabda BL, nyolcas döntő, Hannover

3–6. Kajak-kenu Európa-bajnokság, Duisburg

3–10. Cselgáncs-világbajnokság, Budapest

6. Forma–1, Azeri GP, Baku

7–13. Öttusa-vb, Minszk

8–17. Futócéllövő-világbajnokság, Chateauroux

11. – VII. 10. Labdarúgó Copa America, Argentína és Kolumbia

11. – VII. 11. Labdarúgó- Eb, Európa 12 városa

12–13. Férfi kézilabda BL négyes döntő, Köln

13. Forma–1, Kanadai Nagydíj, Montreal

15. Labdarúgó-Eb csoportkör: Magyarország–Portugália, Puskás Aréna

15–20. Vívó Eb, Plovdiv

19. Labdarúgó Eb csoportkör: Magyarország–Franciaország, Puskás Aréna

23. Labdarúgó Eb csoportkör: Németország–Magyarország, München

26. – VII. 18. Tour de France kerékpáros körverseny

27. Forma–1, Francia Nagydíj, Le Castellet

28. – VII. 11. Wimbledoni teniszbajnokság

(Folytatjuk.)

Kosárlabda, futball, sakk, teke

Megyénk élvonalbeli csapatai is kizökkentek a megszokott ritmusból a koronavírus-járvány miatt. A kosárlabdázóknál nincs szünet, a Zalakerámia-ZTE KK férfi, és a ZTE NKK női gárdája is folyamatosan játssza a mérkőzéseket – igaz, nézők nélkül. Jelentősen rövidebb lett közben a téli leállás a labdarúgó NB I-ben: a ZTE FC is már január 23-án visszatér a pályára. A sakkélvonalban valamikor május elején indul az új sorozat, mely már a naptári évhez igazodik majd – a címvédő Tungsram Aquaprofit Nagykanizsa SK számára is. A tekézők Szuper Ligájában a ZTK-FMVas január 16-án, a ZTE-ZÁÉV pedig egy héttel később gurít először, a férfi és a női együttes is decemberben elmaradt meccsel indítja 2021-et.