Az NB III-ban a Hévíz vereséget szenvedett

Hátrányból fordított az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-együttese a bajnokság 10. fordulójában hazai környezetben a VLS Veszprém legénysége ellen. A Nyugati-csoport másik zalai szereplője, a Hévíz együttese ismét végzetes hibákat követett el és 2-1-re kikapott a BKV vendégeként.

FC Nagykanizsa–VLS Veszprém 2-1 (0-1)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Rózsavölgyi.

Nagykanizsa: Horváth M. – Horváth B., Szabó B. (Bagó B.), Gerencsér A. – Lőrincz (Kovács Gy.), Béli M., Szegleti, Major, Ekker – Hampuk (Herzsenyák), Vittman. Vezetőedző: Barna László.

Gólszerzők: Béli M. (50.), Vittman (55.), ill. Csordás (38.).

A Nagykanizsa helyzetekkel kezdte a mérkőzést azzal a Veszprémmel szemben, melyet bő három hete a Magyar Kupából sikerült kiejtenie. A pontrúgásoknál Béli Milán volt igencsak aktív, majd idővel az iram alább hagyott és az első félidő hajrájához közeledve a ritka veszprémi próbálkozások egyike utat talált Horváth Márton kapujába. A hazaiaknak valamivel több mint egy félideje volt arra, hogy fordítsanak és a második negyvenöt percet Hampuk Ádám oldalhálós lövésével kezdték. Az 50. percben már kanizsai gólnak tapsolhatott a publikum: Béli Milán ballal csavart egy jobb oldali szabadrúgást a kapuba. S ezzel még nem volt vége, hiszen öt perccel később Vittman Ádám a jobbról az ötös sarkáról fordulásból ballal volt eredményes. Előnye tudatában az FCN talán már nyugodtabban is játszhatott és végül be is húzta a találkozót úgy, hogy az idényben először sikerült hátrányból fordítania.

Barna László: „Az első fél­időben kissé egyoldalasok voltunk, a jobb oldalunk kevésbé volt hatékony. A kapott gólig úgy érzem, a vendégeknek nem is volt kaput eltaláló lövésük. A második játékrészben váltottunk is játékunkban és sikerült is fordítanunk, mellyel megnyertük a találkozót. Ebben a mérkőzésben most ennyi volt, de csapatszinten nagyon értékes a sikerünk.”

BKV Előre–Hévíz SK 2-1 (2-0)

Budapest, 150 néző. Jv.: Maml.

Hévíz: Czirjék – Kiss (Tóth G.), Baráth, Giber, Nedelkó – Szi-Péter Zs., Pajor, Németh E.(Horváth D.) – Bontó, Horváth M., Németh Á. (Török). Vezetőedző: Damina László.

Gólszerzők: Balogh B. (25., 42. – 11-esből), ill. Bontó (75.).

A BKV Előre otthonában egy beadás után szerzett vezetést a házigazda, majd a Hévíz jól kontrázott, de a tizenhatosig eljutva nem találták meg a zalaiak a jó megoldásokat. Büntetőből növelte előnyét a BKV, majd nyíltabb futballra állt át a zalai együttes, amely egy szép támadás végén szépített. Hiába vezetett később is több támadást a HSK, lőhetett szögleteket, újabb gólt nem tudott elérni.

Damina László: „Jól felkészültünk most is, kondicionálisan az ellenfél fölé kerekedtünk, de a hibáink még mindig előjönnek: kétszer kihagyott a figyelem és két gól lett belőle.”

A forduló további eredményei: Puskás FC II.–Pápa 1-2, Mosonmagyaróvár–Balatonlelle 0-0, III. Kerület–Érd 1-3, Bicske–Sárvár 1-1, Komárom–Fehérvár FC II. 3-0, Lipót–Ménfőcsanak 1-0.