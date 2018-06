Az NB III-as andráshidaiak úgy érzik, több törődést is kaphatnának…

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában a hatodik helyen végzett a Tarr Andráshida, melynek szakvezetője, Dobos Sándor a szezon végén nem is egyszer nyilatkozta: számára ez a helyezés felér egy bajnoki címmel. A klub elnöke, Soós Zoltán szintén nagyra értékeli a futballcsapat teljesítményét, s nem titkolta: költségvetésük igencsak szűkös.

– Nem véletlenül mondtam, és mondom most is, hogy bajnoki címmel ér fel a hatodik helyünk, mert ha a hatékonyságot nézzük, akkor biztosan mi teljesítettünk a legjobban – ismételte meg Dobos Sándor a korábbi kijelentését, amikor a szezont foglaltuk össze vele. – A hatékonyságot arra értem, hogy mennyiből gazdálkodik egy klub és milyen eredményt ért el. Nem csak a szakmára kell figyelni, hanem nagyon szigorúan kell a klub lehetőségeit is figyelembe venni. Az alapcél ezért volt az, hogy megtartsuk az NB III-as tagságot, amit a csapat nagyon stabilan teljesített is. A játékosok fejlődtek, és bárkivel felvettük a versenyt labdabirtoklásban is. Jóllehet ez nem sokat jelent, de mégis fontos, mert jobban kinyílik így a csapat, de felvállaltuk ezt is, hogy a játékunk is fejlődjön.

A csapatnak az ősz végétől a tavasz első feléig volt egy nyolcmeccses győzelmi sorozata, amikor a dobogó második helyén is állt. Ekkor jöttek eltiltások, sérülések és ráadásul az úgynevezett erősebb ellenfelek. A néminemű „viszszaesés” tervezve is volt, hiszen az összkép volt a lényeg, ami pedig abszolút pozitív a Tarr Andráshida szempontjából. Amelynek az NB III-ban nyolc saját nevelésű fiatal van a keretében, akik közül többeket már tavasszal elkezdett a csapatba építeni a szakvezető.

– Négy-öt éve ugyanazt a szisztémát követjük és ez a bajnokságban is visszaköszönt, a csapatnak van respektje – mondta Dobos Sándor. – Taktikailag is fejlődünk, s azt gondolom, több érték van a munkánkban, mint amit kapunk. Néha az erkölcsi támogatás hiánya jobban fáj, mint az anyagiaké. Ahogy látjuk, a megyéből egyre nehezebb felkerülni az NB III-ba, mi viszont ott vagyunk stabilan. A keret kialakítása is a költségvetés függvénye, de abban bízom, hogy jövőre is olyan együttesünk lesz, amely biztosan bent tud maradni az NB III-ban.

Az Andráshida SC 1998-as újjáalakítása óta eltelt 20 évben a klub folyamatosan fejlődött. Nem csak szakmailag, de infrastrukturális téren is. A megyei bajnoki címek mellett a magyar futball harmadik vonalában rendre megtalálható az Andráshida, s azt szeretnék, ha ez a jövőben is így lenne. Soós Zoltán, a Tarr Andráshida SC elnöke (egyben az egyesület egyik alapító tagja) is arról beszélt, hogy nehéz megteremteni a feltételeket.

– Én mindig is erősebbnek tartottam a keretet, minthogy csak a bennmaradásért küzdjön – említette az elöljáró, de nem vitatkozni kívánt a szakvezetővel. – Abban maximálisan egyetértek a vezetőedzővel, hogy amit elértünk, az valóban megsüvegelendő. Én az első tíz közé vártam a csapatot, s az, hogy hatodikak lettünk, de év közben inkább előrébb helyezkedtünk, a kiváló munkát is dicséri. Sajnos tény, nagyon szoros a költségvetésünk. A várostól kapott támogatásból ez évben 2,5 millió forintot levontak, mert a város szűkös költségvetése ezt igényelte, csak nekünk ez az összeg nagyon jelentős. De alapvető szempont nálunk, hogy nem tartozhatunk senkinek, és ez a jövőben is így lesz. A csapattól két éve nem ment el senki, ami mutatja, hogy nem vagyunk átjáróház, de az utóbbi évek legsikeresebb szezonja után lehet, hogy nem tudjuk majd együtt tartani a csapatot. A névadó támogató Tarr Kft. ismét letette a voksát a csapat mellett, próbálunk más szponzorokat is bevonni, de időbe telik ez is. Közben a csapatot ki kell alakítani, egyelőre abban bízunk, hogy nagy mozgás most sem lesz.