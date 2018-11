Az NB I-es Ferencváros lesz a Tungsram vendége a Magyar Kupában

Szerdán 18 órától nem mindennapi vendégek érkeznek a Zsigmondy csarnokba, hiszen férfi kézilabda Magyar Kupa-mérkőzésen a házigazda Tungsram SE a Ferencvárosi TC élvonalbeli együttesét fogadja.

Ahogy sokan minden bizonnyal emlékeznek rá, a Madarász Péter által irányított zalai legénység a kupa első fordulójában a hozzá hasonlóan NB I B-s NEKA együttesét győzte le (33-19), majd a következő körben úgy jutott túl a szintén második vonalbeli Szigetszentmiklóson, hogy idegenben a döntetlen (29-29) is elég volt a továbblépéshez. A harmadik kör sorsolásánál pedig már minden esély megvolt rá, hogy a kanizsaiak elsőligás gárdát kapjanak ellenfélül, és így is történt.

A patinás fővárosi klub kézilabda-szakosztályát 1950-ben alapították, és bár ezen belül a női szakág büszkélkedhet igazán dicső sikerekkel, jelenleg az NB I-ben a férfiak sem állnak rosszul, hiszen nyolc mérkőzés után a hetedik helyet foglalják el a tabellán, öt nyert meccsel és három vereséggel. A nagykanizsai kupameccs­nek is a Horváth Attila irányította zöldek az esélyesei, ez azonban nem jelenti azt, hogy a Tungsram nem szeretne meglepetést okozni.

– Megtisztelő együttesünk számára, hogy az ország egyik legpatinásabb klubjának férfi kézilabdázóit láthatjuk vendégül és természetesen tisztában vagyunk az előzetes esélyekkel is – mondta el érdeklődésünkre a Tungi edzője, Madarász Péter. – Ennek ellenére szeretnénk jó játékkal kirukkolni és a remélhetőleg igencsak szép számú nézőközönségünket produkciónkkal méltó módon kiszolgálni. Ezzel már azt is elárulhattam, hogy szeretnénk, ha szurkolóink megtöltenék a csarnokot, és ha velük közösen igazi kézilabdaünnepet varázsolhatnánk a Zsigmondyba. Azt ugyanakkor hozzátenném, hogy számunkra első a bajnokság, már csak azért is, mert a pontokat már illene ott is nagyobb mennyiségben bezsebelnünk, hogy az áhított célt, a bentmaradást majd elérjük. Ez a kupatalálkozó talán arra is remek alkalom lehet, hogy játékunkat csiszoljuk a hétvégi bajnoki összecsapásunkra, és egy kicsit nagyobb iramot is diktálhassunk az elkövetkezendő időszakunkban.