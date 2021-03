Az MTK ellen lesznek visszatérők is a ZTE FC csapatában

Hosszú időre az utolsó bajnoki találkozójára készül a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata, amely szombaton (17.00) az MTK Budapest vendége lesz. A zalaiaknál már biztosan lesznek visszatérők a csapatba, de az még kérdés, hogy ki mennyi játékpercet tud vállalni. A ZTE FC harmadszor találkozik a szezon során az MTK-val, és eddig kétszer legyőzte…

A válogatott világbajnoki selejtezői előtt az utolsó bajnoki forduló következik a labdarúgó NB I. OTP Bank Ligában, utána háromhetes szünet következik. A ZTE FC már valamivel jobb előjelekkel készülhet az újabb mérkőzésre, mint akár csak egy hete is, de persze szó sincs arról, hogy már minden rendben volna a kék-fehéreknél.

Kezdjük is ezzel. Boér Gábor vezetőedző elmondása szerint Szépe János a betegség után továbbra sem kapta meg az engedélyt a visszatérésre, Gergényi Bence, Demjén Patrik, Szánthó Regő, Könyves Norbert, Babati Benjamin, Kálnoki-Kis Dávid és Kun Bertalan viszont már edzésbe állt. Mint ismert, a hétközi Magyar Kupa negyeddöntőre a ZTE FC a második csapatát küldte el Kisvárdára. Ezzel a továbbjutás lehetőségét is feladta annak érdekében, hogy a betegségektől és sérülésektől megtizedelt csapat erőre kapjon és készüljön az MTK elleni meccsre.

A bennmaradás kiharcolása most már prioritást élvez, a csapat múlt vasárnap nagyot harcolva pontot szerzett az FTC ellen. Ez a küzdőszellem akkor is megmutatta, hogy a nehézségeket lehet kompenzálni, és szombaton is szükség lesz rá.

– Létszámban szombaton már többen leszünk, ám azt, hogy milyen állapotban vannak a visszatérők, nem tudni – mondta el pénteken a fővárosba indulás előtt Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője, hiszen a csapat egy nappal a találkozó előtt elutazott már. – Továbbra is azt tartjuk, hogy elsődleges az egészség, de remélem, hogy mindenki hozzá tud tenni majd a csapat játékához. Az még nem biztos, hogy a visszatérők egy egész mérkőzést bírnak majd játszani. Nem egy meccsen fog múlni a sorsunk, de azt remélem, hogy a hétvége visszaigazolja, hogy jó döntés született részünkről hét közben is. Az MTK elleni találkozó a bennmaradás szempontjából fontos, hogy a bajnoki szünetet a vonal felett kezdhessük meg.

Az ZTE FC a szezonban eddig kétszer találkozott az MTK csapatával, és mindkétszer legyőzte. A fővárosban 3-0-ra, majd hazai környezetben 2-0-ra. Alighanem most az 1-0-s sikert is elfogadná bárki az egerszegiek közül.

– Talán mondható, hogy csapatunknak fekszik az MTK játéka, és remélem is, hogy ez a tendencia folytatódik, de azt gondolom, hogy a fővárosiak formája most jó – mondta Boér Gábor. – Van egy, a válogatottba is visszatérő játékosuk, Varga Roland személyében, aki nem véletlenül kapott ismét meghívást. Nekünk mostantól kezdve nyolc döntő mérkőzésünk van. Úgy kell hozzáállnunk mindegyikhez, ahogy azt az FTC ellen is tettük. Szombaton megint ki akarjuk hozni a maximumot ebből a találkozóból is.