Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága véglegesítette a félbeszakadt szezon zárótabelláit

Ahogy korábban már megírtuk, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének döntése értelmében a megyei bajnokságok sem folytatódnak, hanem befejezettnek nyilvánították őket. Ugyanakkor a bajnoki táblázatok a jelenlegi állapotuk szerint rögzülnek, de nincsenek végső helyezések, nincsenek bajnokok, feljutók és kiesők sem. A Zala megyei igazgatóság hivatalosan is kiadta a zárótabellákat úgy a felnőtt, mint az utánpótlás bajnokságokkal kapcsolatban.

Az MLSZ elnökségének döntése nyomán a következő idényre (2020-2021) valamennyi megyei osztályban azok a csapatok jogosultak nevezni, melyek részt vettek az adott osztály 2019-2020-as szezonjában is. Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága a szövetség határozatának megfelelően véglegesítette a zárótabellákat.

Már most látszik, hogy a nevezéseknek döntő szerep jut a következő évi bajnokságok tekintetében, és a megyei szintű pontvadászatokra is kihatással lesznek az NB-s bajnokságok, illetve az, hogy kik neveznek azokra. Csak példaként: a Zala megyei bajnokság I. osztályában például a Gellénháza végzett az élen, amely így az MLSZ elnökség döntése révén jogosult az NB III-as nevezésre. Ugyanakkor nem kért NB III-as licenszet, míg a második Csács-Nemesapáti igen.

Józsi György a ZMI igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy valamennyi osztályban a beérkezett nevezések és azok számának ismeretében az MLSZ dönthet a feltöltés lehetőségéről. Már most olvasni, hallani lehet, hogy több csapat is komoly nehézségekkel küzd, így kérdéses, hogy hány együttes tud majd az NB III-ba és az NB II-be nevezni. Márpedig ez kihatással lesz a megyei szintű vetélkedésekre, hiszen ha több együttes csak ezeken a viadalokon tud majd elindulni, akkor a létszámokat ehhez kell igazítani.

Józsi György megemlítette, biztos benne, hogy kellő időben az MLSZ tájékozódni fog arról, kik vállalják majd az indulást, s akkor dönthet a feltöltés lehetőségéről. A megyei igazgató hozzátette, június elején ők is megszondáztatják majd a megyei I., II. és III. osztályú csapatokat, hogy lesz-e gondjuk a nevezéssel. Akkor látják majd azt, hogy előzetesen hány csapattal tervezhetnek a következő évi bajnokságokban.

A nevezési határidő jelen pillanatban július elseje.

I. OSZTÁLY 1. Gellénháza 18 12 4 2 53 -23 40

2. Csács-NSE 18 12 3 3 62-22 39

3. Gyenesdiás 17 12 2 3 50 -15 38

4. Andráshida SC 18 9 5 4 50 -34 32

5. Andráshida TE 18 9 3 6 43-37 30

6. Csesztreg 17 8 5 4 54-42 29

7. Szepetnek 18 8 5 5 32 -27 29

8. Zalaszentgrót 18 8 4 6 44-33 28

9. Zalalövő 18 8 1 9 35 -35 25

10. Teskánd 18 7 2 9 27 -29 23

11. Zalakomár 17 7 1 9 38 -40 22

12. Lenti TE 18 6 3 9 31 -41 21

13. Semjénháza 16 4 0 12 20 -45 12

14. Kiskanizsa 18 2 0 16 16 -71 6

15. Police-Ola 17 1 0 16 15 -76 3

II. OSZTÁLY 1. Letenye 17 14 2 1 55 -22 44

2. Gutorfölde 17 14 1 2 67 -16 43

3. Becsehely 17 10 2 5 39 -39 32

4. Zalaszentiván 17 9 4 4 48-23 31

5. Gelse 17 8 4 5 43-37 28

6. Zalaszentmihály 17 8 3 6 49-29 27

7. Nova 17 8 3 6 34 -24 27

8. Keszthely 17 8 2 7 46-34 26

9. Böde 17 7 4 6 38 -27 25

10. Cserszegtomaj** 16 9 2 5 53 -37 21

11. Nagykapornak 17 4 4 9 38 -51 16

12. Murakeresztúr 16 4 3 9 24 -35 15

13. Borsfa 17 3 2 12 28 -57 11

14. Bak 16 3 2 11 22 -58 11

15. Páterdomb 16 2 5 9 20 -43 11

16. Pölöske* 17 1 1 15 19 -91 3

*: 1 pont levonva; **: 8 pont levonva

III. O., DÉL 1. Molnári 15 14 0 1 73 -14 42

2. Miklósfa 15 10 3 2 64-26 33

3. Sand 15 10 1 4 52 -29 31

4. Bagola 15 10 0 5 49-34 30

5. Szerdahely FC 14 9 1 4 45-26 28

6. FC Napred 15 8 2 5 51 -19 26

7. Belezna 15 8 2 5 28 -25 26

8. Zalakaros 15 8 0 7 35 -42 24

9. Galambok 14 6 1 7 34 -32 19

10. Palin 15 5 1 9 30 -45 16

11. Pogányszentpéter 15 4 0 11 37 -81 12

12. Zalavár 15 2 3 10 23 -55 9

13. Újudvar 15 1 3 11 21 -47 6

14. Eszteregnye 15 0 1 14 19 -86 1

III. O., KÖZÉP 1. Bocfölde 13 9 3 1 46-10 30

2. Pacsa 12 9 1 2 33 -16 28

3. Csatár 13 8 3 2 42-17 27

4. Zalacsány 13 6 1 6 36 -37 19

5. Zalatárnok 13 5 4 4 26 -16 19

6. Sárhida 12 5 2 5 25 -31 17

7. Tófej 13 5 1 7 30 -32 16

8. Botfa II. 12 4 3 5 31 -25 15

9. Babosdöbréte 13 3 3 7 26 -41 12

10. Felsőrajk 12 3 3 6 23 -39 12

11. Söjtör 13 3 3 7 19 -36 12

12. Becsvölgye II. 13 1 3 9 14 -51 6

13. Hahót II. (kizárva)

III. O., ÉSZAKNYUGAT 1. Botfa 14 12 0 2 100-15 36

2. Nagylengyel 13 11 1 1 70 -17 34

3. Németfalu 14 11 1 2 34 -15 34

4. Salomvár 13 9 2 2 51 -16 29

5. Becsvölgye 13 8 1 4 57 -17 25

6. Andráshida TE II. 13 7 1 5 50 -50 22

7. Zalaháshágy 13 6 2 5 39 -24 20

8. Teskánd II. 14 5 1 8 36 -63 16

9. Hahót 14 4 1 9 37 -50 13

10. Zalalövő II. 13 4 1 8 28 -58 13

11. Police-Ola II. 14 3 1 10 32 -56 10

12. Andráshida SC II. 14 1 2 11 23 -78 5

13. Zalaszentgyörgy II.14 0 0 14 15 -113 0

14. Csonkahegyhát (kizárva)

III. O., NYUGAT 1. Pórszombat 13 13 0 0 54- 7 39

2. Szécsisziget 14 10 0 4 50 -21 30

3. Páka 13 8 2 3 45-22 26

4. Szentgyörgyvölgy 14 8 2 4 39 -24 26

5. Tormafölde 14 6 5 3 42-19 23

6. Rédics 14 7 0 7 44-30 21

7. Bárszentmihályfa 13 5 3 5 41 -36 18

8. Lovászi 13 5 2 6 29 -34 17

9. Nova II. 13 5 2 6 20 -25 17

10. Zalabaksa 14 4 0 10 31 -54 12

11. Mumor 14 3 2 9 20 -68 11

12. Csömödér 13 3 0 10 15 -41 9

13. Szilvágy 14 2 0 12 27 -76 6

III. O., KELET 1. Óhíd 14 12 2 0 58 -15 38

2. Alsópáhok 14 10 1 3 63-14 31

3. Sümegcsehi 14 10 1 3 50 – 8 31

4. Hévíz II. 13 10 1 2 38 -19 31

5. Türje 14 9 1 4 60-28 28

6. Várvölgy 13 8 0 5 47 -28 24

7. Kehidakustány 14 7 2 5 49-36 23

8. Vindornyaszőlős 14 5 3 6 29 -46 18

9. Sármellék 13 3 1 9 21 -53 10

10. Zalaapáti 14 2 3 9 27 -46 9

11. Keszthely II. 14 2 1 11 13 -48 7

12. Zalaszentlászló 14 2 0 12 17 -62 6

13. Karmacs 13 1 0 12 18 -87 3

14. Rezi (kizárva)

III. O., ÉSZAK 1. Zalaszentgyörgy 14 11 2 1 84-14 35

2. Kávás 14 11 0 3 80-35 33

3. Pókaszepetk 14 11 0 3 68-24 33

4. Zalaboldogfa 14 10 0 4 48-20 30

5. Kemendollár 13 9 0 4 65-37 27

6. Egervár 14 8 2 4 50 -29 26

7. Pakod 14 7 0 7 42-24 21

8. Alibánfa 14 6 0 8 39 -42 18

9. Vasboldogasszony13 4 1 8 40-74 13

10. Bagod 13 3 4 6 24 -38 13

11. Salomvár II. 13 1 2 10 11 -85 5

12. Zalaháshágy II. 14 1 1 12 13 -88 4

13. Zalacséb 14 1 0 13 25 -79 3

14. Lakhegy (kizárva)