Az izgalmas zalai derbin hévízi győzelem született, a Tungsram SE férficsapata már a második

Nagy csatában hazai siker született a női kézilabda NB II. Dél-nyugati csoportjában. A Hévíz SK két góllal győzte le a Tungsram SE együttesét. A kanizsaiak férficsapata idegenben szerzett értékes pontokat, és már második a csoport tabelláján.

Női, NB II. Dél-nyugati csoport:

Hévíz SK – Tungsram SE Nagykanizsa 25-23 (16-12)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Buchesz, Czenki.

Hévíz: Molnár – Holczbauer 7, Fekete, Balogh B. 5, Burghardt L. 5, Burghardt V. 6, Pem 1. Csere: Fehér (kapus), Holczer 1, Gergály, Mórácz, Balogh N., Baranya. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Tungsram: Kelemen – Szmodics V. 2, Szabó E. 7, Horváth A. 2, Szmodics D. 3, Füstös 1, Kovács B. 6. Csere: Tóth V. (kapus), Andor 1, Kovács D. 1, Kálovics, Csivre E., Csivre V., Majoros, Ács. Edző: Baranyai Norbert.

Teljesen hasonlóan alakult az eredmény, mint az egy évvel ezelőtti megyei rangadón. Most is 9-9-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, és azután elhúzott öt góllal a Hévíz, mely különbség a mérkőzés nagy részében meg is maradt. A befejezés előtt felzárkózott a Kanizsa, ugyanis a hazaiaknál három kezdő játékos is kivált az utolsó tíz percben. A Hévíz megérdemelten nyert, mert több volt náluk a kiemelkedő teljesítmény, miközben a vendégek nem tudtak élni emberelőnyeikkel. Mindkét együttes elismerést érdemel a nagy küzdésért.

Jók: Burghardt L.,(mezőny legjobbja), Holczbauer, Balogh B. illetve Szmodics V., Szabó E.

Férfi, NB II. Dél-nyugati csoport:

Kalocsai KC – Tungsram SE Nagykanizsa 26-30 (12-16)

Kalocsa, 150 néző. Jv.: Barna, Kovács B.

Tungsram SE: Szabó M. – Kovacsics 7, Szabó G. 18/6, Csalló, Hári 2, Péter 1, Sass 1. Csere: Gelencsér A., Kovács D. (kapusok), Kiss G. 1, Baranyai Zs., Kozics, Marics. Játékos-edző: Csalló Ádám.

Szépszámú közönség előtt, mondhatni igazi meccshangulatban készülhettek arra a találkozóra, melyet jól kezdtek a vendégek, és sikerült is 4-5 gólos előnyt szerezniük már a mérkőzés elején. Onnantól lényegében végig vezetve, fegyelmezetten és okosan kézilabdáztak a dél-zalaiak. Kellettek persze a jó egyéni teljesítmények is a sikerhez, amellyel a kanizsaiak fontos pontokat szereztek, hiszen Kalocsán lényegében soha nem könnyű feladat nyerni. A második helyre ugró Tungsram SE-ből kiemelkedett góljai számával Szabó Gergely, aki egyben a góllövőlistán is fölényesen vezet öt meccsen elért 61 találatával.

Jók: Szabó G. (a mezőny legjobbja), valamint az egész kanizsai csapat.