Az ifjúsági ob-n jártak a Zalaszám-ZAC és a KVDSE fiataljai

Az elmúlt hét végén a legjobb ifjúsági korú atléták Miskolcra tették át székhelyüket, ahol az idei ifjúsági országos bajnokságot rendezték meg. Természetesen a zalai színek képviselői sem hiányozhattak az Avas-aljáról, ahonnan négy éremmel tértek haza.

Májusban már kiváló házigazdája volt csapatbajnokságunk keleti elődöntőjének Miskolc városa, június utolsó hétvégéjén pedig újabb fontos eseménynek adott otthont. Ezúttal az ifjúsági korosztályú atléták, a jövő reménységei mérettetnek meg, méghozzá Magyarország Ifjúsági Atlétikai Bajnokságának keretein belül.

Az idei ob-n ott voltak természetesen a Zalaszám-ZAC és a Keszthelyi VDSE fiataljai is. A kánikulai hőség éppenséggel nem teremtett ideális feltételeket az éremcsatáknak, ám így is több fiatal egyéni rekorddal távozhatott Borsodból. Így például a leányok 400 méteres síkfutásában a debreceni Dávid Anna győzött egyéni csúccsal, amit csak amiatt említjük, mert a Zalaszám-ZAC tehetsége, Muszil Ágnes remek versenyzéssel, igazi meglepetésezüstöt szerzett 58,97 másodperces időeredménnyel. Góczán István edző tanítványa eddig inkább a hosszabb középtávfutó számokban szállította az eredményeket, és nem mondott le róluk most sem. Másnap ugyanis indult a 800 méteres számban is, melyben 2:21,27 perccel az értékes hatodik helyezést szerezte meg a bajnokságon.

Az egerszegiek másik érmét egy sprinter szerezte. Pető András az első versenynapon 110 m gáton volt érdekelt, aki 15,19 másodperces idővel hatodikként végzett. Azonban már készült a hosszabbik gátas számra, nevezetesen a 400 méterre. Kámán Ferenc edző tanítványa remek versenyzéssel rukkolt ki és 57,03 másodperces időeredménnyel bronzérmet szerzett 400 m gáton. Ugyanebben a számban Csiszár Soma is jól teljesített, aki 6. helyezést ért el 61,38 mp-es teljesítménnyel.

Két érem jutott Keszthelyre is az ifi ob-n. Már tavaly és a mostani szezon során is szép eredményeket ért el Csahóczi Csanád, aki viszont éppen az utóbbi hetekben bajlódott sérüléssel. A felkészülése így nem volt teljes, viszont az országos bajnokságon mindenképpen éremesélyesnek számított a 400 méteres síkfutásban. A KVDSE versenyzője, Csikós József tanítványa végül 49,99 másodperces időeredménnyel lett bronzérmes. A másik keszthelyi érem szintén bronz, és Szabó Laura nevéhez fűződik, aki távolugrásban kapaszkodott fel a dobogóra 538 cm-es teljesítménnyel. Szabó Laura hármasugrásban is indult, végül 11,24 méterrel a 7. helyen végzett.

Még két helyezés jutott a Balaton-partiaknak, Kustos Norbert hármasugrásban 12,77 m-rel lett 4. helyezett, Kántor Piros pedig 200 méteres síkfutásban zárt kilencedikként 26,97 mp-cel.