Az idén először benépesült Göcsej Ringen már a nézők is ott lehettek

Az elmúlt hétvégén az idén először népesült be a kustánszegi Göcsej Ring, ahol már nézők előtt zajlottak a futamok. A Kustánszeg SE szervezésében Göcsej Ring Kupa amatőr autókrosszversenyt és off road bemutatót rendezett a helyi egyesület autósport-szakosztálya.

A koronavírus-járvány miatt az autósportban is átrendeződött minden, így a versenynaptár is semmissé lett a járványhelyzet kihirdetésekor. A Kustánszeg SDE viszont, amint bejelentették az enyhítéseket, azonnal szervezésbe fogott, és a hétvégén öt kategóriában rendezett futamokat. Minden induló négyszer teljesítette a kategóriája futamait, és a végén még egy összevont szuperfutamot is megtartottak, melyen 12 autó rajtolt egyszerre.

Az előző napi és éjszakai eső kellőképpen feláztatta a talajt, így a csúszós, agyagos pálya igazi kihívás volt a versenyzők számára, ugyanakkor a látvány a nézőknek még élvezhetőbb lett. Láthattunk látványos előzéseket, megpörgéseket, sőt a borulások sem maradtak el.

Az egyesület vezetői felkérték Horváth Ferencet és Bondárenkó Krisztinát, hogy vigyenek még több „színt” a programba, és jóvoltukból egész nap off roados bemutatók zajlottak. Megmutatták a kívülállók számára lehetetlennek tűnő sáros, vizes, agyagos gödrökön és bukkanókon való átjutást. Néha eltűntek az autók a mély árokban, aztán függőleges falon végül előbukkantak, vagy ha nem sikerült, segített a csörlő vagy a traktor. Láthattunk bivalyerős épített autókat, de voltak, akik a rendszámos Samurait vitték bele a dagonyába.

A nap zárásaként a kitartó nézők örömére még egy félórás levezető futamot rendeztek az autókrosszpályán, ahol csak terepjárók indulhattak, és harminc percen keresztül köröztek. A kérdés az volt: ki tudja a legtöbb kört megtenni. Ez Erős Zoltánnak sikerült, ő összesen 43-szor haladt végig a sáros, 500 méter hosszú pályán.

A kategóriánkénti dobogósok. 1600-as, 1. kategória: 1. Paizs Zoltán (Nagypáli), 2. Kevin Holler (Ausztria), 3. Kovács Szabolcs (Torony).

1600-as, 2. kategória: 1. Csákány Martin (Ják), 2. Lakatos Lénárd (Kustánszeg), 3. Horváth Gábor (Kerkabarabás).

Szöcske/Lada: 1. Farkas Marcell (Lenti), 2. Csomós Sándor (Balatonújlak), 3. Sándor István (Lenti).

Nagy/Közép: 1. Végh Zoltán (Bocfölde), 2. Karbovszky Ferenc (Körmend), 3. Pintér Péter (Csehi).

Vegyes: 1. Horváth Viktória (Kerkabarabás), 2. Iszak Péterné (Ják), 3. Korándi Balázs (Körmend).

Szuperfutam: 1. Karbovszky Ferenc (Körmend), 2. Kevin Holler (Ausztria), 3. Farkas Marcell (Lenti).