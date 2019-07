Az FC Nagykanizsánál és az újonc Hévíz SK-nál is változott a keret

A labdarúgó NB III-ban is elkezdődnek a hét végén a küzdelmek, s továbbra is két csapattal képviselteti magát a hazai harmadik vonalban Zala megye. Lehetett volna ez a szám három is, de a Tarr Andráshidának nem sikerült a bent maradás, így az FC Nagykanizsa és a feljutó Hévíz SK várja a rajtot a Nyugati-csoport tagjaként.

A legutóbbi szezonban még újonc, de az előkelő 6. helyen végzett FC Nagykanizsánál már július elseje óta készülnek az új idényre. Barna László vezetőedző társulata idén sem adná alább, a kitűzött cél az 1–5. helyről szól. Igazából nem állíthatjuk, hogy nem volt játékosmozgás a keretben, de eddig a négy érkező és a két utánpótlásból szerződést kapott labdarúgó nem azt mutatja, hogy izgulniuk kellett volna a dél-zalaiaknak a létszám miatt. Az érkezők között köszönthették a 32. életévét júliusban betöltő Simonfalvi Gábort és a nála hét évvel fiatalabb Szegleti Gergelyt az Andráshida SC-től, a 24 éves Hampuk Ádám a Szentlőrinc SE-től érkezett, a 20 esztendős Herzsenyák Áron pedig a Kaposvári Rákóczitól teszi át székhelyét Dél-Zalába, míg Bagó Benedek és Fadgyas Roland immár a kanizsai nagyoknál bír szerződéssel. A távozók között találjuk a Kanizsán fél évet futballozó Kovács Olivért, a Szentlőrinchez visszatért Vajda Rolandot, a Nagykanizsának ausztriai munkavállalás miatt is búcsút intő Horváth Detrét, valamint Hetesi Patrikot. Az FC Nagykanizsánál ismét arra a pályára álltak – szemben a téli felkészüléssel –, hogy igazán erős ellenfelekkel szemben méretik meg magukat. Igaz, a horvát FC Koprivnica legénységével szemben maradt el meccsük, a szintén horvát Mladost Pre­log ellen pedig inkább a támadásszövést volt lehetőségük nem kevés alkalommal gyakorolni. A szlovén Nafta, illetve az NB III-as Szentlőrinc jó erőfelmérő volt, míg a horvát második ligás Medjimurje Cakovec, vagy a Slaven Belupo B elleni tesztmeccs pedig arra volt jó, hogy a komfortzónájukból tényleg kimozdítsa piros-kék színekben pályára lépő futballistákat. A Nyugati-csoportban annyiban változott a helyzet a nagykanizsaiakra vonatkozóan is, hogy jó néhány fővárosi és Pest megyei utazás kimarad, ugyanakkor olyan városokba is látogatást tehetnek (a teljesség igénye nélkül), mint az NB II-ből kiesett Mosonmagyaróvár, vagy az NB III-ba feljutott Veszprém. Az FCN háza táján uralkodó hangulatról, a várakozásokról és az elképzelésekről a szurkolók is nyerhetnek információt. A klub szombaton reggel 9.30 órától szurkolói ankétot szervez, melyet a Bányász-pálya tárgyalójában tartanak, és ahová várják is a drukkereket az elöljárók, a játékosok, valamint a szakmai stáb tagjai. Az első fordulóban vasárnap 17 órától az Olajbányász-stadionban a Nyugati-csoport egyik újonca, a Lipót Pékség SE vendégeskedik.

A Hévíz SK feljutása végül nem volt „egyszerű”, hiszen a megyei I. osztályt megnyerve Damina László együttese osztályozót vívhatott Somogy megye bajnoka, a Balatonlelle ellen. A két mérkőzés alapján a lelleiek jutottak tovább (1-1, 0-0), illetve jutottak fel az NB III-ba az idegenben lőtt góljuknak köszönhetően. Később aztán döntő jelentőségűnek bizonyult, hogy a Hévíz egyrészt a megyei bajnokságban nagyon jó mutatókkal győzött és az osztályozó két találkozóját is veretlenül zárta, így az MLSZ feltöltési listáján az első helyre került. A Nyírbátor visszalépése után a Hévíz SK-t kérték fel az indulásra, amely élt a lehetőséggel. A Hévíz SK, melynek felkészülése az osztályozók miatt a tervezettnél rövidebbre sikeredett, négy év után tér vissza az NB III-ba. Azonban éppen az elnyúlt szezon miatt a játékosok nagyon nem estek ki a ritmusból, így Damina László vezetőedző kis túlzással „versenyből” kezdhette meg a munkát csapatával. Összesen négy felkészülési mérkőzést vívott a Hévíz, egy találkozó pedig elmaradt. A vezetőedzőt továbbra is Lajtai Roland pályaedző és Jánosa Tibor kapusedző segíti, Fedor Sándor egyéni képzésért, posztképzésért felelős szakember a stábban. A munkájukat Rajkai András videóelemző, Szita Róbert fizioterapeuta és Szalay Bernadett gyógytornász, sportrehabilitációs tréner segíti. A keretben a nyáron a várakozásoknak megfelelően voltak változások. Távozott Ruzsik Ferenc (?), Péntek Botond (Csács-Nemesapáti), Meidl Zalán (Csács-Nemesapáti) és Varga Márk (Csács-Nemesapáti) az együttestől. Az „érkezési oldalon” NB III-as tapasztalatokkal is rendelkező labdarúgókat igazolt a Hévíz: Czirjék Zoltán (Tarr-Andráshida), Macher Dávid (ZTE FC), Németh Erik (ZTE FC, U19), Német Álmos (ZTE FC, U19), Kobra György (Szepetnek), Bontó Marcell (Tarr-Andráshida). A Hévíz utánpótlásából az első keretbe került fel Pödör Regő. A Hévíz SK vasárnap az Érd vendége lesz.