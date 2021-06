Az FC Nagykanizsa lassan munkához lát, de lesznek távozók is

A labdarúgó NB III.-ban lassan magunk mögött is hagyjuk már a nyári holtidényt, hiszen az elkövetkezendő napokban az FC Nagykanizsa legénységénél is „mocorogni” kezdenek a játékosok, illetve a klubvezetés alighanem eddig is – folyamatos – munkában lehetett.

Ezt ne hagyja ki! Ősellenségből szövetséges: így viszonyult a Jobbik Gyurcsányhoz

Mint ismert, az FCN a harmadik vonal Nyugati csoportjában a 38 forduló során megszerzett 66 pontjával a tabella negyedik helyén végzett, június 30-án pedig a labdarúgóknak már jelenésük is van az új idényre készülés jegyében.

– Az első napok inkább a felmérések jegyében az erőnléti edzés szekciója miatt lesznek érdekesek, a közös munka július 5-én rajtolhat – mondta el a kanizsaiak vezetőedzője, Koller Zoltán. – Ezzel lényegében majd egy hét pluszt kapnak a játékosok, hiszen a mezőny egy részénél már elkezdődhetett a felkészülés, mi ugyanakkor úgy kalkulálhatunk, hogy a kitűzött feladatokat így is el tudjuk végezni.

– Mint ahogy még egy kis visszapillantásra is van mód, s mondhatjuk, van mibe kapaszkodnia a csapatnak, hiszen a negyedik hely mégiscsak negyedik helyezés…

– Ha úgy nézzük, tavasszal már egyértelműen jó teljesítményt nyújtottunk. Ellenben a bajnokság nyitányán, egyben az ősz folyamán a cél egyértelműen az volt: a tavaly tavaszi váratlan periódust tudjuk úgy magunk mögött hagyni, hogy a pandémia miatti leállás ne köszönjön vissza teljesítményünkben. Ez azért is volt jelentős feladat, mivel akkor azt sem lehetett nagyon előre megítélni, csapatunk szereplését hová is lehet belőni az előttünk álló szezon során. Egy komoly elvárás mindenképpen volt: a kiesés kerüljük el! Ezt maximálisan teljesítettük, s időközben már úgy dolgozhattunk, hogy egy futballozni, támadni próbáló gárdát küldhettünk pályára az egymást követő fordulók során.

– Miként tudták „kezelni” az alaposan megnövekedett játéknapok számát?

– Mondjuk azzal, hogy jó csapategység kovácsolódott, ugyanakkor ahogy telt az idő, az is igaz, hogy egyre több futballistánk esett ki sérülés miatt hetekre, vagy éppen eltiltás végett. Tény, az ősszel volt egy olyan négyhetes időszak, amikor hat meccset vívtunk, és nem éppen kedvezően jöttünk ki belőle. Aztán abból a negatív spirálból is kikeveredett az együttes, ezzel együtt pedig a téli felkészülés normális menete azt hozta, hogy a már említett nagyon szép tavasz következhetett. Ebben a negatívumokkal alig terhelt időszakban persze nem csupán a játékosok, de a szakmai stáb munkája is benne foglaltatik. Ha nincs a záró fordulók során ismét jelentkező, a maródiak kiesése miatt bizonyos mértékű létszámhiány, ki tudja, miként alakulnak a továbbiak. Emellett jegyezzük meg azt is, hogy a bajnok III. Kerület nem győzött ellenünk a bajnokságban, és április elején a későbbi ezüst­érmes Mosonmagyaróvárt is biztosan győztük le hazai pályán.

– Benne járunk a nyárban, mindez a játékosmozgást is magával hozza, lehet, pontosabban miként lehetséges tartani az elmúlt szezon szintjét?

– Biztosan lesznek távozóink, hiszen Szegleti Gergely Tatabányára tart, míg Papp Szilárd Szolnokra térhet vissza, ellenben nekünk is vannak kiszemeltjeink a Nyugati csoport élmezőnyéből is. Mindez a labdarúgás velejárója, ugyanakkor ami marad, az a munka, melyet ha beleteszünk az előttünk álló időszakba is, olyan nagy baj nem lehet.