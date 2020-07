Az FC Nagykanizsa kihasználta a helyzeteit: tíz gólt lőttek

A labdarúgó NB III. rajtjára készülő zalai csapatok újabb felkészülési mérkőzést vívtak. A nagykanizsaiak a muraközi pontvadászatban érdekelt drávaegyháziakat fogadták és tíz gólt lőttek, a ZTE FC II. pedig erősen hiányos kerettel, főleg fiatalokkal a soraiban lépett pályára Balatonfüreden.

FC Nagykanizsa–NK Naprijed Cirkovljan 10-1 (6-1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Pintér Cs.

Nagykanizsa: Horváth M. – Horváth B., Major, Kovács Gy., Baráth M. – Béli M., Szabó P., Kretz – Vlasics, Török, Szegleti. Csereként pályára léptek: Borsi (kapus), Bagó, Ekker, Vass Gy., Péntek. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Felkészülési időszakának első hazai találkozóját vívta az FC Nagykanizsa NB ­III.-as labdarúgó-együttese, és nemzetközi meccs keretében a horvát megyei első osztályban szereplő Naprijed Cirkovljan gárdáját fogadta. A kanizsaiak alaposan bekezdtek, hiszen a 12. percben már 3-0-ra vezettek. Koller Zoltán tanítványai kedvükre gyakorolhatták a különböző támadásvariációkat, miközben a védelemben tesztelhette, miként is reagálnak játékosai, ha az ellenfél időnként támadásba lendül. A góljaik mellett szép számban adódtak még lehetőségek is a házigazdák előtt, és a biztos vezetés tudatában a második negyvenöt percben is beköszöntek még négy alkalommal. A piros-kékeknél – akik biztos igazolásnak vehetők – Szabó Patrik, Török Milán, Vass György és Péntek Adrián pályára is lépett, a Szolnokról próbázott Papp Szilárd nem játszott, míg bal oldali védőt információink szerint még keresnek a dél-zalaiak. Fadgyas Roland, Lőrincz Bence és Pál Dávid továbbra is sérülésükből felépülőben vannak. A nagykanizsaiak szombaton délelőtt a ZTE FC U19-es gárdájának vendégei lesznek, a klub honlapja szerint 10 órától.

Kanizsai gólszerzők: Szabó P. (4), Szegleti (2), Kovács Gy., Török, Horváth B., Péntek.

Balatonfüred–ZTE FC II. 2-1 (2-0)

ZTE FC II. 1. félidő: Köcse – Jóna B., Földvári, Bekő, Simon B. – Őr M. – Pap M., Kiss Á., Kozma, Abért – Szökrönyös Z. 2. félidő: Héninger – Bekő, Földvári, Dömötörfy, Jóna B. – Sipőcz, Megyesi, Kovács, Csóka D. – Fehér B.,

Millei.

A ZTE FC második együttese zömében az U19-es korosztály tagjaiból állt össze erre a találkozóra, hiszen több játékos az első kerettel edzett a mérkőzés időpontjában. A zalaiak kikaptak attól a Balatonfüredtől, amelynek vendégei is lesznek az NB III. jövő vasárnapi nyitányán.

Az egerszegi gólszerző: Fehér B.