Az FC Nagykanizsa az éllovas III. Kerület otthonából hozott pontot

Háromgólos hátrány után visszatérve a meccsbe ért el bravúros döntetlent az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-együttese a Nyugati csoport listavezetőjének, a III. Kerületi TVE-nek óbudai otthonában. A ZTE FC II. csapata viszont sajnálhatja a hajrát, hiszen éppen a meccs azon szakaszában kapott gólt Veszprémben, amely a vereségét is okozta.

III. Kerületi TVE–FC Nagykanizsa 4-4 (3-2)

Budapest. Jv.: Juhász D.

Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Papp Sz., Major, Nagy B. – Szegleti, Szabó P., Béli M. (Bagó B.) – Ekker, Török M. (Kovács Gy.), Vass Gy. (Péntek). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Borvető (6.), Kokenszky (10.), Remili (15.), Szalai V. (60.), illetve Szabó P. (22.), Török (33.), Major (91.), Péntek (92.).

Ahhoz képest, hogy egy zúgó kapufával nyitott a Kanizsa, szinte rémálommal ért fel az első negyedóra a dél-­zalaiak számára, hiszen 3-0-s előnyre tettek szert a hazaiak. Csúnya vég körvonalazódott, de Szabó Patrik egy szabadrúgást szépen csavart a kapu bal oldalába. Kellett is ez a csapat megnyugtatásához, és a 33. percben Török Milán találata után már rögtön nem is hatott olyan rosszul az összkép. A második félidőben Szalai Vilmos – a válogatott Szalai Ádám öccse – szöglet után fejjel volt eredményes a találkozó 60. percében, ezzel ismét kissé messzire tolva a kanizsai pontszerzés reményét. A mérkőzés azonban a lefújásig tart a futballban, s a 91. percben Major Máté Szabó bal oldali szöglete után egy akrobatikus mozdulattal juttatta a gólvonal mögé a labdát. Az utolsó nagykanizsai nekigyürkőzés után a csereként beállt Kovács György tálalt hosszan Péntek Adrián elé, aki ballal a hálóba továbbított – így a 92. percben alakult ki a 4-4-es végeredmény.

Koller Zoltán: „Mentálisan, valamint morálisan is volt bennünk akkora erő, hogy egyenlíteni tudjunk. Játékosaink mindent megtettek azért, hogy ponttal távozzunk a bajnokság toronymagas esélyesének tekinthető Kerület otthonából. A szerencsefaktor is kissé mellénk állt, de labdarúgóink tettek is ezért a találkozó folyamán.”

VLS Veszprém–ZTE FC II. 1-0 (0-0)

Veszprém. Jv.: Papp Á.

ZTE FC: Gyurján – Sebestyén, Kovács B., Hegedüs, Simó, Zimonyi, Kun, Szépe, Papp L. (Abért), Földvári, Fehér (Molnár). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerző: Nagy R. (81.).

A vendégeknél öt visszajátszó szerepelt – Gyurján, Zimonyi, Kun, Szépe, Kovács B. –, ám a veszprémi csapat az élcsoportban tanyázik, így nem várt könnyű mérkőzés a ZTE második számú együttesére. Az első félidőben inkább a Veszprém veszélyeztetett, kisebb helyzetek mellett átlövéssel kísérleteztek a vendéglátók, amelyeket Gyurján biztosan védett. A szünet után egy jóval agilisebb ZTE folytatta a játékot. A zalaiak előtt is adódtak kisebb lehetőségek, ám az utolsó passzok, cselek nem jöttek be. A hajrában egy ellentámadásból pedig a Veszprém megszerezte a győztes találatot. Ez döntött…

Bozsik József: „Ellentétes félidőket láthattunk. Az elsőben a hazaiak, a másodikban mi játszottunk jobban. A döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének.”

A Nyugati csoport további eredményei: Puskás FC II.–Komárom 2-2, BKV Előre–Gárdony 3-1, Balatonfüred–Érd 1-1, Nagy­atád–­Mosonmagyaróvár 0-5, THSE-­Szabadkikötő–Pápa 2-2. Elhalasztva: Sopron–Bicske, Tatabánya–Fehérvár FC II., Lipót SE–Ménfő­csanak.