Az Év zalai sportolói 2019-ben: átadtuk a díjakat

A Zalai Hírlap több mint öt évtized hagyományát követve az elmúlt év végén is megválasztotta az Év legjobb zalai sportolóit. Tíz kategóriában hirdettünk győztest, az ünnepélyes díjátadót pedig kedden az egerszegi Galeri étteremben tartottuk meg, ahová a díjazottakat, illetve edzőiket hívtuk meg.

A hagyományos díjátadáson Horváth A. Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője köszöntötte a megjelenteket, és szólt a jutalmazottak sportteljesítményeiről, de megemlítette azt is: a Zalai Hírlap több évtizedes hagyományt ápol azzal, hogy minden évben megválasztja és jutalmazza is a megye legjobb sportolóit. Az elismerésnek presztízse van, ezért is fontos, hogy minden évben sor kerüljön a díjak átadására. A főszerkesztő arról is beszélt, hogy a Zalai Hírlap, amely továbbra is az egyik legolvasottabb megyei napilap az országban, arra mindig törekedett, hogy a kimagasló zalai sportteljesítmények a lapban kiemelt helyet kapjanak. Ezek a hírek eljutnak a megye gyakorlatilag minden településére, s természetesen internetes oldalunkon, a zaol.hu-n is megtalálhatók.

A köszöntők után kezdődhetett a díjak átadása. A serdülők korosztályában a lányoknál a Keszthelyi Kiscápák SE korosztályos válogatott úszója, Hetyei Nóra vehette át a díszes serleget, aki az elmúlt évben már nemcsak idehaza, hanem a nemzetközi porondon is letette névjegyét. A Magyar Úszó Szövetség őt választotta korosztálya legjobb leány versenyzőjének a 2019. évben. A fiúknál egy egerszegi fiatalembert, a Zalaegerszegi Judo SE cselgáncsozóját, Ódor Noelt választottuk a legjobbnak, aki korosztálya és súlycsoportja egyik legjobbja idehaza.

Az ifjúsági korosztályban a lányoknál még biztosan nem volt tófeji díjazottunk. A tavalyi év legjobbjaként azonban a Kerámia SE Tófej birkózója, Magasházi Mercédesz vehette át a serleget, aki tehetségének és szorgalmának köszönhetően bajnoki érmeket szerzett.

A felnőtteknél Major Veronika és Szűcs Valdó, a csapatok közt pedig a ZTE FC

A fiúknál szavazásunk győztese az EuropTec-Zalaegerszegi Úszó Klub versenyzője, Betlehem Dávid lett. Tavaly még a serdülők között volt az év legjobbja, ám fejlődése azóta is töretlen, 2019-ben a nyílt vízi úszó Európa-bajnokságon szerzett ezüstérmet (7,5 km), előtte az EYOF-on szintén második lett a medencés 1500 méteres számban. Az ifjú tehetség jelenleg a magyar válogatottal Madeirán edzőtáborozik, így az elsőségért járó kupát édesapja vette át.

A juniorok kategóriájában a lányoknál a Zalaszám-ZAC atlétája, Nagy Pálma vitte el a pálmát, hiszen válogatottságig jutott a tavalyi évben, a sprintszámokban rendre dobogón végzett az országos bajnokságokon. A fiúknál a ZTE Súlyemelő Klub emelője, Rácz Dániel lett a díjazott. Az egerszegiek tehetsége nemcsak a juniorok, de a felnőttek országos bajnokságán is dobogós volt 2019-ben.

A felnőtt nők kategóriájában nem lehetett vitás, hogy Major Veronika, a Keszthelyi BEFAG Erdész LK sportolója kapja a legtöbb szavazatot. Major Veronika két számban is olimpiai kvótát szerzett, világkupa-győzelmeket aratott a szezon során. A légfegyveres Eb-n bronzéremig jutott légpisztolyban, a tavalyi év végén pedig a nemzetközi szövetség (ISSF) őt választotta a sportpisztolyos számban 2019-ben a világ legjobbjának a hölgyek között. A férfiaknál Szűcs Valdó, a Zalaszám-ZAC 110 méteres gátfutója lett a díjazottunk. A kiváló sprinter tavaly fedett pályán és szabad téren is országos bajnok lett, a fedett pályás Eb-n (60 méter gát) elődöntőt futhatott, és a felnőtt világbajnokságra is kvalifikálta magát. Ő nem lehetett ott a díjátadón, a serleget edzője, Kámán Ferenc vette át.

A csapatok versenyében a ZTE FC együttese lett szavazásuk győztese, amely NB II-es bajnokként, 2019-ben hét év után tért vissza a magyar labdarúgás élvonalába.

A díjátadón a tavalyi év után ismét díjazásra került Zala megye legjobb parasportolója is, és megállapodásunk értelmében a Zala Megyei Speciális Sportszövetség javaslatára hirdettünk ki a győztest. 2019-ben a zalaegerszegi Fitos Erika, a Szervátültetettek Nyugat-magyarországi Egyesülete sportolója kapta a díjat, aki a szervátültetettek világjátékán párosban aranyérmet szerzett a bowlingozók versenyében.

A serlegek átadása után keddi ünnepségünk a megszokottak szerint baráti beszélgetéssel zárult.