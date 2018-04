Az év mérkőzése előtt a ZTK tekései

A tekézők Szuper Ligájában az év mérkőzését játssza a ZTK-FMVas férfi csapata, a bajnokság utolsó előtti fordulójában. A házigazdák a jelenlegi éllovas Alabárdos Szegedet fogadják szombaton 10 órától a Városi Sportcentrumban. A vendégek egy ponttal vezetnek, amelyik csapat nyer, bajnoknak tekintheti magát.

– A répcelaki sikerünk után továbbra is harcban vagyunk a bajnoki címért – hangoztatta Fehér László, a ZTK-FMvas edzője. – A 2017-2018-as idény bajnoka vagy mi, vagy a Szeged lehet. Úgy készülünk ellenük, mint a többi bajnoki mérkőzésre, nincsen semmi plusz az edzéseken. A formában tartás a fontos, és a koncentráció, ezt igyekszünk erősíteni a foglalkozások során. A játékosok jól dolgoznak a tréningeken.

A Tisza-partiak egy ponttal vezetnek az egerszegiek előtt, így számukra már a döntetlen is elég lenne az aranyéremhez. Ősszel Szegeden kikapott a zalai csapat, de a Szeged a tavaszi fordulók során Kaposváron játszott egy döntetlent, így jött vissza a remény, s bármilyen különbségű hazai siker a ZTK FMvas bajnoki címét jelentené.

– A legkisebb különbségű, vagyis az 5:3-as győzelemre mindenképpen képesnek tartom a csapatot – vélekedett Fehér László. – Ami nem azt jelenti, hogy ne akarnánk nagyobb különbséggel nyerni. Bízok a játékosaimban, igaz, a vendégek írnak ránk, de mondtam a fiúknak: mindenkinek az éppen neki jutó szegedit kell legyőznie. Szurkolóink is készülnek, telt házat várok, hiszen Répcelakon is sokat segítettek. Bizakodom, hogy hazai környezetben belehajszolják majd a fiúkat a győzelembe. Biztos vagyok benne, hogy két hasonló képességű csapat találkozóján a pillanatnyi forma dönt. Remélem, hogy sikerül megvédenünk bajnoki címünket. Az idei szezonban ez az utolsó hazai mérkőzésünk, illene szépen búcsúzni a közönségtől is.

Hazai oldalon nincs sérült, a legjobb formában lévő hatos kezd a ZTK FMVas-nál.