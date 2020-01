Az év legfontosabb eseményén, a tokiói olimpián Major Veronika sikeréért szoríthatunk

1–14. Női sakk Európa-bajnokság, Mamaia

3. Triatlon, vegyes váltó országos bajnokság, Lengyeltóti

4–7. Kajak-kenu Európa-bajnokság, Bascov (Románia)

5–7. Férfivízilabda Bajnokok Ligája, nyolcas döntő

5–7. Evezés, Európa-bajnokság, Poznan

7. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Eugene

7. Forma–1, Azeri Nagydíj, Baku

7. Szardínia-rali, a világbajnokság 7. versenye

7. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Katalán Nagydíj, Barcelona

11. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Oslo

12–14. Olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Prix, Budapest

12. – VII. 12. Labdarúgó Európa-bajnokság, részben Budapesten

12. – VII. 12. Labdarúgó Copa America, Argentína és Kolumbia

13. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Párizs

13. Triatlon, középtávú országos bajnokság, Keszthely

14. Forma–1, Kanadai Nagydíj, Montreal

16–18. Kajak-kenu válogatóverseny, Szeged

16–21. Vívó Európa-bajnokság, Minszk

17–18. Női vízilabda LEN Kupa, négyes döntő

20. vagy 21. Országúti kerékpáros országos bajnokság, kkh.

20–21. Triatlon, sprinttávú országos bajnokság, Baja

20–21. Röplabda Európa-­liga, arany divízió, négyes döntő, kkh.

21. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Német Nagydíj, Sachsenring

25–28. Hegyikerékpáros- világbajnokság, Albstadt

26–27. Röplabda Európa-­liga, ezüst divízió, négyes döntő, kkh.

27. – VII. 19. Tour de ­France országúti kerékpáros körverseny

28. Forma–1, Francia Nagydíj, Le Castellet

28. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland Nagydíj, Assen

29. – VII. 12. Wimbledoni teniszbajnokság

30. – VII. 5. Öttusa Európa-bajnokság, Székesfehérvár

2–5. Triatlon, Európa-bajnokság, Tartu

3–11. Vitorlázó Finndingi Európa-bajnokság, Gdynia

4. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, London

4–5. Triatlon, világkupa, Tiszaújváros

5. Forma–1, Osztrák Nagydíj, Spielberg

6–11. Tájékozódásifutó-­világbajnokság, Dánia

7. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, Székesfehérvár

10. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Monaco

10–12. Kajak-kenu nem olimpiai számok világbajnoksága, Szeged

10–12. Hetesrögbi, férfi és női Trophy Eb, 2. torna, Budapest Rögbi Center

11–12. Triatlon, vegyesváltó-világbajnokság, Hamburg

11–12. Hegyikerékpáros országos bajnokság, Nagykanizsa

12. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Finn Nagydíj, Kymenlaakso

16–19. Evezős országos bajnokság, Szeged

18. Triatlon, rövid távú országos bajnokság, Tata

19. Forma–1, Brit Nagydíj, Silverstone

19. Kenya-rali, a világbajnokság 8. versenye

23–26. Kajak-kenu maratoni Európa-bajnokság, Budapest

24. – VIII. 9. XXXII. nyári olimpiai játékok, Tokió

1–15. Sakkolimpia, Moszkva

2. Forma–1, Magyar Nagydíj, Mogyoród (Hungaroring)

8. Triatlon, hosszú távú országos bajnokság, Nagyatád

9. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Cseh Nagydíj, Brno

9. Finn rali, a világbajnokság 9. versenye, Jyväskylä

10–15. Íjászat, 3D világbajnokság, Szekszárd, Sötétvölgy

12. Labdarúgó Európai Szuperkupa, Porto

14. – IX. 6. Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny

14–16. Kajak-kenu országos bajnokság, Szolnok

16. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Gateshead

16. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Osztrák Nagydíj, Spielberg

16–23. Evezés, világbajnokság (csak a hat, nem olimpiai versenyszámban), Bled

17–22. Íjászat, történelmi világbajnokság, Tata

17–30. Férfi- és női röplabda Európa-bajnoki selejtező

19–23. Tájékozódási futó Európa-bajnokság, Észtország

20. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Lausanne

22–23. Triatlon, világbajnoki sorozat, döntő, Edmonton

25. – IX. 6. Paralimpia, Tokió

26–30. Atlétikai Európa-­bajnokság, Párizs

27–30. Kajak-kenu maratoni vb, Baerum (Norvégia)

30. Forma–1, Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

30. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Brit Nagydíj, Silverstone

31. – IX. 17. Amerikai nyílt teniszbajnokság, New York

3–6. Négyesfogathajtó-világbajnokság, Kronenberg

4. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Brüsszel

6. Forma–1, Olasz Nagydíj, Monza

6. Új-Zéland-rali, a világbajnokság 10. versenye

9–13. Országúti kerékpáros Európa-bajnokság, Trentino

10–13. Fiatal fogatlovak

világbajnoksága, Mezőhegyes

10–18. Vitorlázó Repülőhollandi-világbajnokság, Altea

11. Atlétikai Gyémánt Liga-­verseny, Zürich

13. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, San Marinó-i Nagydíj, Misano

15–20. Íjász-világbajnokság, Yankton

15–20. Asztalitenisz Európa-bajnokság, Varsó

19. Női torna szerenkénti országos bajnokság, Budapest

19–20. Férfitorna országos bajnokság, Budapest

20–27. Országúti kerékpáros világbajnokság, Aigle és Martigny

20. Forma–1, Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

23–26. Masters öttusa-világbajnokság, Győr

27. Forma–1, Orosz Nagydíj, Szocsi

27. Berlin Marathon

27. Török rali, a világbajnokság 11. versenye

2–4. Torna challenge világkupaverseny, Szombathely

4. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Aragóniai Nagydíj, Alcaníz

10. Triatlon, Hawaii Ironman

11. Forma–1, Japán Nagydíj, Szuzuka

11. Chicago Marathon

18. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Japán Nagydíj, Motegi

18. Német rali, a világbajnokság 12. versenye

22–25. Egyesfogathajtó-világbajnokság, Pau

25. Forma–1, Egyesült Államok Nagydíja, Austin

25. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Ausztrál Nagydíj, Phillip Island

30. – XI. 1. Rövid pályás úszó világkupaverseny, Budapest

1. Forma–1, Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

1. Gyorsaságimotoros-vb, Malajziai Nagydíj, Sepang

1. Brit rali, a világbajnokság 13. versenye

2–10. Tenisz WTA-világbajnokság, Sencsen

15. Forma–1, Brazil Nagydíj, Sao Paulo

15. Női kosárlabda Európa-bajnoki selejtező, Magyarország–Hollandia

15. Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Valenciai Nagydíj, Valencia

15–22. Tenisz ATP-világbajnokság, London

17–21. Karate-világbajnokság, Dubaj

22. Japán rali, a világbajnokság 14. (utolsó) versenye

23–30. Férfitenisz Davis Kupa-döntő, Madrid

27. Férfikosárlabda Európa-bajnoki selejtező, Ausztria –Magyarország

29. Forma–1, Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

30. Férfikosárlabda Európa-bajnoki selejtező, Szlovénia –Magyarország

3–20. Női kézilabda Európa-bajnokság, Dánia–Norvégia

Rövid pályás úszó-világbajnokság, Doha (később kijelölendő időpontban).

Forma–1 az olimpia ideje alatt

Az esztendő második felében is rendez hazánk nemzetközileg is fontos eseményeket.

A labdarúgó Európa-bajnokság csoportküzdelmei júniusban részben Budapesten, az új Puskás Arénában zajlanak majd. Az F csoport mérkőzéseinek ugyanis a magyar főváros, illetve München ad majd otthont.

Öttusa Eb-nek is otthont ad hazánk, hiszen júniusban, illetve július elején Székesfehérvár lesz a házigazda.

Augusztusban, miközben már zajlanak a tokiói olimpia küzdelmei, a Forma–1 révén hazánkra is figyel majd a sportvilág, ugyanis ekkor rendezik meg Mogyoródon a Magyar Nagydíjat.