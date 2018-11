Az Eszékkel találkozik a ZTE FC a bajnoki szünetben

A ZTE FC labdarúgó-csapata továbbra is biztosan őrzi második helyezését az NB II-ben, ami a feljutást érő pozíció. Az egerszegiek jól zárták a hátuk mögött hagyott időszakot, de az is igaz: jól jön most a kéthetes pihenő.

A ZTE FC a 17. fordulóban a Budafok vendége volt, és 3-2-es sikert aratott. Az eredményből akár egy szoros mérkőzésre lehetne következtetni, ám erről szó sem volt. A ZTE FC uralta a mérkőzést, s ha nagyobb különbséggel győz – erre Csizmadia Csaba, a Budafok edzője is kitért mérkőzés utáni nyilatkozatában –, azon sem kellett volna csodálkozni. Látszólag úgy tűnt, hogy a ZTE FC a második félidőben visszavett az iramból és magára húzta azt az ellenfelet, amely addig nagyon gyengén teljesített. A mérkőzés után Dobos Barnát, a ZTE FC vezetőedzőjét arról kérdeztük: tudatos volt-e csapata részéről, hogy nagyobb teret engedett az ellenfélnek, mint korábban. – Egyáltalán nem volt tudatos – érkezett a szakvezető válasza, aki bővebben is kifejtette, mire gondolt. – A szünetben azt mondtam a csapatnak, hogy szerezzünk még egy gólt, hogy nyugodtan játszunk. Ám lehet, hogy a harmadik találat túl gyorsan érkezett, és mindenki úgy érezte, hogy ez a meccs már megvan. Való igaz, az első félidőben Madarász Márk és Hudák Martin gólja után a második negyvenöt perc elején mindössze 46 másodperc kellett Gajdos Zsoltnak, hogy ő is betaláljon. A ZTE FC további gólokat is lőhetett volna, hiszen ziccerei akadtak, de ezek kimaradtak.

Dobos Barna vezetőedző egyébként arra is kitért a találkozó után, hogy koncentrációban még kell fejlődniük, s valahogy úgy fogalmazott: „könyörtelenebbnek" kellene lenniük ezeknél a helyzeteknél. Viszont azt is elmondta, hogy csapata érzése szerint sokat fejlődött az utóbbi hetekben, főleg az egyérintős játékban. Kis szerencsével a ZTE FC a tabella éléről is várhatná a folytatást, ehhez az kellett volna, hogy az éllovas Gyirmót ne nyerjen városi riválisa, az ETO FC Győr ellen. A gyirmóti győzelemmel megmaradt a kisalföldiek 2 pontos előnye a ZTE-vel szemben, ugyanakkor a zalaiak kissé távolodtak a mögöttük állóktól. Folytatás két hét múlva, a Monor vendégeként, Devecseri Szilárd azon a találkozón pihen, hiszen összeszedte ötödik sárga lapját, Zoran Lesjak ugyanakkor visszatérhet négymeccses eltiltása után. Balázs Zsoltot kiengedték a kórházból, a Cegléd ellen agyrázkódást szenvedett támadó várhatóan a következő találkozón már újra csatasorba áll. A bajnoki szünetben a ZTE FC egy edzőmeccset játszik, méghozzá most pénteken 16 órai kezdettel, a horvát I. ligás Eszék vendége lesz az egerszegi csapat.