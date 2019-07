Az Északi csoport bajnoka a Helsa Andráshida TE lett, amely megvédte címét

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportjának bajnoka a 2018–2019-es szezonban – csakúgy, mint az előző idényben – a Helsa Andráshida TE lett. A tavalyi évben még nem vállalták a magasabb osztályban való szereplést, azonban idén már feljebb lépnek, és jövőre a megyei I-ben indulnak.

Az Andráshida TE együttese a 24 mérkőzéséből húsz alkalommal győztesen hagyta el a pályát, és mindössze egyszer – a 3. fordulóban Zalaszentivánon – szenvedett vereséget. Az ATE végül 63 ponttal, kilencpontos előnnyel szerezte meg az aranyérmet a Böde előtt.

– Címvédőként vágtunk neki az idei bajnoki küzdelmeknek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ismét a tabella élén végezzünk – kezdte a 2018–2019-es szezon értékelését a csapat vezetőedzője, Szabó II Zsolt. – Hamar, néhány forduló után kiderült, amire számítani lehetett: a Böde, a Cserszegtomaj, a Zalaszentiván és a mi csapatunk közül kerülhet majd ki a végső győztes. A bajnokság során végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, az ősz végére szerzett minimális előnyünket a tavasz folyamán folyamatosan növelni tudtuk, és úgy gondolom, megérdemelten lettünk bajnokok két fordulóval a zárás előtt. Nehéz sorsolással tudtuk magabiztosan megnyerni a bajnokságot. Furcsa lebonyolítás miatt 3 kör volt. A 2–6. helyezett csapatok közül egyedül a Bödével játszottunk kétszer otthon és egyszer idegenben. A többivel (Cserszegtomaj, Zalaszent­iván, Nagykapornak, Pölöske) kétszer idegenben és csak egyszer otthon.

– Gratulálni szeretnénk ellenlábasainknak, akik végig keményen és sportszerűen küzdöttek ellenünk, és akik ellen – főleg ősszel – komoly erőbedobásra volt szükségünk – folytatta a szakvezető. – A csapatra visszatérve annyit tudok elmondani, hogy a fiatal és az idősebb játékosaink nagyszerű keveréket alkottak, jól kiegészítette egymást a lendület és a rutin. A csapatban mindenki maximálisan tette a dolgát, mindenkivel teljes mértékben elégedett voltam. Ha valakit mégis ki kell emelnem, akkor az a fiatal támadónk, Doszpoth Sándor, aki 35 találatával gólkirályi címet szerzett. Külön szeretnék gratulálni az U19-es csapatunknak is, amely szintén nagy előnnyel végzett az élen, és többen közülük be is mutatkoztak a felnőttcsapatban.

Májer Tamás, az Andráshida TE elnöke is értékelte a szezont, valamint beszélt az együttesnél folyó szakmai munkáról.

– Egyesületünk rövid, de mozgalmas történelmének eddigi legsikeresebb szezonját zárta több szempontból is – mondta az elnök. – Az igazolt labdarúgóink száma lassan eléri a 250 főt, minden utánpótlás-korosztályban csapatot indítottunk, amelyek az elvárásoknak megfelelően szerepeltek. A tavaly megnyert bajnoki cím után mindenkitől egy év türelmet kértünk, és azzal a céllal vágtunk neki a pontvadászatnak, hogy bajnoki címünk megvédése után a megyei I. osztályba léphessünk. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen – a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva – ellenünk minden csapat kettőzött erővel fogja felvenni a harcot. Az őszi szezonban még tartották velünk a tempót ellenlábasaink, tavaszra azonban többször hibáztak, így előnyünket fokozatosan növelni tudtuk, majd két fordulóval a vége előtt el is dőlt a bajnokság.

Az osztályváltást firtató kérdésre az elnök a következőképpen reagált:

– Töretlen erőfeszítéseinknek köszönhetően a semmiből kezdve négy év alatt eljutottunk a megyei labdarúgás élvonalába. Az elmúlt egy évben sok szempontból megerősödtünk, így teljes mértékben realitása van annak, hogy feljebb lépjünk egy osztállyal. Utánpótlásunkat már egy éve megyei I. osztályú követelmények szerint versenyeztetjük, emellett kiválóan felkészült szakemberek kapcsolódtak be a munkába. A felnőttcsapat megerősítése is megkezdődött, célunk, hogy csapatunk inkább a mezőny első harmadához tartozzon, mint az utolsóhoz. Emellett, mivel játékosokból nincs hiány, döntöttünk egy második csapat elindítása mellett is, mely nyáron a megyei III. osztályban kezdi meg a küzdelmeket.

Arra a felvetésre, hogy mit tart a legfontosabbnak az új idényben, Májer Tamás így válaszolt:

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy azt a szisztematikus, tudatos munkát, melyet elkezdtünk, folytatni tudjuk. A helyi óvodában és általános iskolában rengeteg andráshidai gyereket tudunk megmozgatni napról napra. Utánpótláscsapatainkat szeretnénk egyre magasabb szinten versenyeztetni. A taopályázatunknak köszönhetően komoly fejlesztések megvalósítására készülünk mind a Novák Mihály ­utcai sportcentrumban, mind az Öveges-iskola tornatermében.