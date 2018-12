Az „első félidőt” hozta a ZTE FC együttese

Hivatalosan lezárult az őszi szezon a labdarúgó NB II-ben, azonban a 19. fordulóval még nem ért véget az év a csapatok számára. Még két játéknap hátravan, így a ZTE FC-re is vár még két mérkőzés, amely szombaton hazai pályán ugyan kikapott a Vasastól (2-3), azonban biztosan áll a második, feljutó helyen.

Nem volt éppen unalmas a szombati ZTE FC–Vasas-összecsapás, annak is főleg a második félideje, amikor is a 72. és a 80. perc között összesen négy gólt láthattak a nézők egyenlő eloszlásban. A gólváltások után lehetett volna akár 2-2 is az eredmény, csakhogy a Vasas még az első félidő végén 11-esből vezetést szerzett, így elvitte a három pontot.

S hogy mit sajnálhat a ZTE FC leginkább? Azt, hogy egy ilyen meccsen pont nélkül maradt, hiszen a két rúgott gólján kívül még ziccereket is hibázott. Ahogy tudósításunkban is írtuk, az egerszegiek kétszer egyenlítettek és gyakorlatilag fölényben futballoztak, de nem tudták egyik alkalommal sem „megfogni” a találkozót. A legnagyobb hibája talán éppen ez volt a ZTE FC-nek, hogy ezen pillanatokban jött a megingás. Erre gondolt Szanyó Károly, a vendégek mestere is akkor, amikor azt nyilatkozta: csapata akkor sem roppant össze, amikor az ellenfél került lélektani előnybe. Egerszegi szempontból talán a legfájóbb gól a harmadik volt, mert ezt volt az, amit semmi nem kényszerített ki. Lesjak hazaadása tisztán találta Zöldesi kapust, aki viszont talán meg is csúszott, mindenesetre a labdát az ellenfélhez passzolta. A többi ismert, jött a harmadik gól, bár megnézve a felvételt lesgyanús a szituáció az asszisztens orra előtt.

A ZTE FC ugyan kikapott, de tartja a második helyezését, és hivatalosan az őszt feljutó helyen zárta. Bár még két mérkőzés hátravan ebben az évben, s értékelni az őszt is majd azt követően lehet, de készítettünk egy grafikát arról, hogy mi történt eddig. Jól látható, hogy a ZTE FC gyakorlatilag az eddigi 19 forduló során végig az élmezőnyben helyezkedett. Akkor is, amikor a hetedik forduló után az edzőváltás történt (Nagy Tamást váltotta Dobos Barna), majd azt követően szintén. Az egerszegiek számára az igazi áttörés mégis a Gyirmót FC legyőzésével jött el, amikor egy forduló erejéig az élre ugrottak. A válogatott szünetet követően jött egy döntetlen, s azóta stabilan a feljutó második helyen áll. Az pedig, hogy az osztályban bárki legyőzhet bárkit, a legutóbbi játéknap is bizonyította. A Gyirmót FC hazai pályán kapott ki a Nyíregyházától, így a hátrány maradt vele szemben két pont. Összességében a bajnokság képzeletbeli „első fél­idejét” hozta a ZTE FC, hiszen a célja ismert: vissza akar jutni az élvonalba.

A ZTE FC vasárnap ismét hazai pályán szerepel, amikor az előrehozott első tavaszi forduló keretében a Siófok érkezik a ZTE-stadionba, rá egy hétre pedig Csákvárra utazik.

