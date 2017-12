Az éllovas Szolnok a csütörtök esti vendég – jó lenne legyőzni

Az esztendő utolsó mérkőzésére készül a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata, és a csütörtök esti (18.00), Szolnoki Olaj KK elleni találkozó egyben az NB I alapszakaszának első körét is zárja. S nem mellesleg: Kámán Tamást, a ZTE KK korábbi kiválóságát is most köszöntik, mivel immár végleg befejezte játékospályafutását.

A felsorolás bőven szolgáltat rá okot, hogy a csütörtöki, a Zalakerámia sportcsarnokban sorra kerülő összecsapást az érdekes és sokak által várt jelzővel lehessen illetni. A ZTE KK két győztes találkozóval a háta mögött fogadja a Szolnokot, amely a listavezető is egyben. A két klub rivalizálása több évtizedes múltra tekint vissza, de emeljük ki a legutóbbi szezont: a ZTE KK a negyeddöntőben éppen a Szolnokot ejtette ki.

S akkor vissza jelenbe! Karácsony utolsó napján már edzett a ZTE KK, szerdán pedig élesben gyakoroltak a fiúk, akik szinte mindegyike „mackófelsőt” húzott, hiszen pár napig nem volt fűtés a csarnokban, így kissé hűvösnek tűnt a terem a reggeli edzésen. Bencze Tamás vezetőedző pedig azt emelte ki: felkészültek a Szolnokból, s jó lenne nyerni…

– Múlt csütörtökön játszottunk legutóbb, közben volt a karácsony, de azt hiszem, taktikailag felkészültünk, bár nem hinném, hogy csak ez dönthet – mondta a szakvezető. – Sokkal inkább az, hogy két győztes meccset játszottunk, s a játékunk is egyre javuló tendenciát mutat. Stabilabbá vált és Pécsett is hiába voltunk 12-14 pontos hátrányban, nem zuhantunk össze, vissza tudtunk jönni a meccsbe és nyertünk is. Persze nem arra készülünk, hogy a Szolnokot is elengedjük, s majd onnan jöjjünk vissza, viszont bizakodásra ad okot, hogy hátrányban is tudunk újítani. A Szolnok nagyon jó csapat, sokkal jobb, mint volt a tavalyi szezonban. Nem véletlenül vezeti a tabellát, és a nemzetközi porondon is teljesít. Mindössze két vereséget számlál az Olaj ebben a szezonban: Körmenden és a Falco otthonában kapott ki. Most is a nyugati határszélre érkezik, s nem bánnánk, ha újra vereséggel távozna.

Bencze Tamás kihangsúlyozta: tisztelik az ellenfelet, amely nagyon jó erőkből áll. Hozzátette, csapatként kell jól teljesítenie együttesének, és a Szolnok kulcsjátékosainak – bőven van belőlük, gondoljunk csak Vojvodára, Tóth Ádámra, Andricra, Milosevicre, Perry-re – semlegesítése is komoly feladat lesz. A zalai szakvezető bízik a sikerben, és abban, hogy a két ünnep között sok néző lesz a lelátón. Illetve egy érdekes szempontot is említett, hogy miért lenne tényleg fontos a Szolnok elleni bravúr:

– Közvetlen riválisainkat legyőzte a Szolnok, így ha nekünk sikerülne a Tisza-partiakat megvernünk, a többiekkel szemben lenne egy lépés előnyünk, ami a végelszámolásnál még sokat jelenthet.