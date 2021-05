Az egyesületté alakult Zalakarosi Futrinkák tagjai aktívan töltik a szabadidőt

Hét éve futók baráti társaságaként alakult meg a Zalakarosi Futrinkák csoport. Az összetartó közösségből fejlődött ki a múlt évre a Zalakarosi Futrinkák Futó, Szabadidő és Rekreációs SE, melynek már harminc tagja van.

Szabadicsné Madaras Katalint választották elnöknek, helyettesei Szécsényi Szabolcs és Molnár Veronika lettek. A tisztségviselők elmondták: a kezdetet a 2014-es Ultrabalaton tókerülő viadal jelentette számukra: Közép-Európa leghosszabb futóversenye volt az első, melyre közösen neveztek.

– Minden évben igyekszünk sok közös futást, programot szervezni – folytatták. – A legnagyobb versenyünk az országos Kis-Balaton kör futóverseny, melyet várhatóan szeptemberben 18. és 19. között tartunk meg. Éveken át a Zöld Gömb Egyesület szervezte, 2017-ben átvettük, s azóta a régió egyik legnagyobb futóversenye, több száz indulóval. Az első napon most is családi és gyermekfutamokat szervezünk, de lesz kutyás futás is. A másodikon 6, 10, 21, illetve 35 kilométeres távon, egyéniben és váltóban is kipróbálhatják magukat az indulók.

Molnár Veronika hozzátette: márciusban és októberben az Országfutáshoz csatlakoztak és csatlakoznak. Tavaly augusztusban szervezték először a Fröccsfutást, melynek keretében helyi borosgazdák kínálták frissítő nedűvel a futókat. Decemberben a jótékonysági futás a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve szintén hagyományosnak mondható. Ezek a nagyobb rendezvények, de hétvégente sok-sok jókedvű, közös futást szerveznek a város környékén.

– Csapatban megcéloztuk az Ultrabalatont és a Deseda ultrafutóversenyt is – folytatta az elnökhelyettes. – Félmaratonokon és maratonokon is rendszeresen vannak versenyzőink. Akad köztünk néhány triatlonos is, szeretnénk ezt a sportágat is népszerűsíteni. Az igazán komoly felkészülést igénylő Ironman triatlonviadalokon is rendszerint képviseltetjük magunkat.

Hosszú távú terveik között szerepel egy erdei futóútvonal kijelölése Zalakaroson és környékén, amit a városba érkező vendégek, illetve a futóközösségek is használhatnának. Eltökéltségüket jól jelzi, hogy már két pályázatot is benyújtottak, ha pozitív lesz az elbírálás, rendezvényeik lebonyolítását tudják majd gördülékenyebbé tenni. Ezenkívül a jövőben szeretnének hangsúlyt fektetni a tehetséggondozásra, az utánpótlás nevelésére is. Továbbá elmondhatják magukról, hogy jó kapcsolatot ápolnak a Kanizsai Futóklubbal és a környékbeli futóközösségekkel.