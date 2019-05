Az Egyed testvérek ezüstjei a felnőtt ob-n

Szigetszentmiklóson rendezték meg olimpikonok, világ- és Európa-bajoki érmesek részvételével a felnőtt női és férfi szabadfogású birkózó országos bajnokságot. A Kanizsai Birkózó Sport­egyesület az Egyed testvérek révén két ezüstéremmel gazdagodott.

A Kanizsai Birkózó SE a női mezőnybe az 53 kg-os Egyed Zsanettet, míg a férfiaknál testvérét, a 61 kg-os Egyed Balázst nevezte. A szőnyegre előbb Egyed Balázst szólították, aki három mérkőzést technikai fölénnyel nyerve az aranyéremért birkózhatott, ahol szoros csatában alulmaradt a csepeli Budai-Kovács Marcellel szemben, így ezüst­érmet nyert.

Testvére, Egyed Zsanett is könnyedén vette az előtte álló akadályokat, és csak a döntőben kapott ki a junior világbajnoki érmes érdi Dénes Mercédesztől, így ő is a dobogó második fokára állhatott.

– Balázs az egyetemi vizsgáiról, míg Zsanett a munkahelyéről érkezett a versenyre, ennek tükrében is elmondható, hogy kiemelkedő eredményeket értek el. Vidéki egyesületeknek nagyon nehéz felnőtt versenyzőket ezen a szinten tartani, ezért is külön öröm számunkra a két Egyed ezüstje. A magam részéről is csak gratulálni tudok nekik – mondta a két birkózó edzője, Szatmári Zsolt.