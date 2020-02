Az egy pont kevés, de a ZTE FC harci kedve biztató volt a Kisvárda ellen

Nem kellett volna lejátszani ezt a találkozót – hallottunk ilyen véleményt is a szerdai, ZTE FC–Kisvárda (1-1) összecsapás után, de a történteken már nem lehet változtatni. Játszani kellett, mert a körülmények, ha „szűken” is, de megengedték ezt. Más kérdés, hogy futballról alig lehetett beszélni, hiszen az orkánerejű szél szinte minden megmozdulást befolyásolt.

Természetesen nem mentegetni akarjuk a két csapatot, hiszen mindig, minden körülmények között lehet még jobban futballozni. Ezért lett volna érdekes, ha ideálisabb körülmények között rendezik meg a találkozót, hogy tisztábban lássuk: az, amit a ZTE FC meglépett, vagyis, hogy a korábbiakhoz képest felforgatta csapatát, mennyivel lett volna hatékonyabb. Szépe, McWoods, Katelaris először, Gergényi másodszor volt kezdő a szezonban, kikerült Bolla, Bobál G., és Ikoba, na meg Kocsis Gergő. Utóbbi még a keretben sem volt, s noha ő is rúgást kapott a lábára Pakson, információink szerint ettől még játszhatott volna. Mindenesetre most pihent.

Természetesen megkérdeztük a találkozó után Dobos Barnát, miért változtatott ennyi helyen, és Dajka Lászlót is arról faggattuk, mennyire zavarta meg őket (már, ha egyáltalán…) a ZTE felállása.

– Az első két meccshez képest mindenképpen változtatni kellett, a széleket szerettem volna masszívabbá tenni, a támadásokat pedig lendületesebbé – mondta Dobos Barna. – Szerintem sikerült, több gyors megindulásunk volt McWoods révén, ezzel talán megleptük az ellenfelet, de Radótól kicsit többet vártam. Bedit mindenképpen ki akartan venni hátulról és a középpályán szerepeltetni.

– Ma már pillanatok alatt reagálni lehet egy-egy ilyen húzásra, hiszen azonnal elővehetők felvételek játékosokról. Szokatlan volt a ZTE felállása, de gyorsan fel tudtuk mérni, hogy mit akar játszani – mondta el Dajka László.

Nos, ha McWoods még gólt is lőtt volna… Az amerikai támadó valóban gyors, ám kihagyott egy olyan lehetőséget, amit talán könnyebb lett volna belőni, mint fölé bombázni az üres kapuval szemben. El kell ismerni, a Kisvárda nyerhetett volna, vezetett, nyugodtan játszott, a ZTE egyenlítő gólja előtt pedig bevihette volna a végső döfést is. Kulcsmomentum volt ekkor Demjén kijövetele a kapuból, amikor ketten indultak meg teljesen tisztán a várdaiak közül, de a zalai kapus még bele tudott érni a labdába, hogy a kisvárdai támadó legalább ritmust veszítsen, a végén pedig Szépe bevetődésével védte meg a góltól az üres kaput… Az a Szépe, aki úgy tűnt, hogy távozik a télen. Végül pedig jött a hazai válasz Eduvie Ikoba révén, aki korábban a gólvonal előtt mentett egy lövést (ez is bemehetett volna), aztán a 77. percben bepofozta az egyenlítő gólt.

– Nagyon fontos momentumok voltak ezek, és örülök neki, hogy sikerült hozzátennem a csapat játékához – mondta a támadó, aki valóban nagy munkát végzett a második félidőben. – Minden meccs nehéz a ligában, fontos volt, hogy gólt szereztünk és pontot, ami még sokat érhet. Ma, ebben az időjárásban rendkívül nehéz volt játszani, viszont a csapat sok pozitív dolgot mutatott. Hatalmasat küzdött és végig hitt magában, szerintem ez kell a folytatásban is.

És akkor beszéljünk a lényegről. A ZTE FC számára az egy pont nem sokat ér, bár annyiban mégis, hogy legalább a Kisvárda nem távolodott tőle. Az első három meccsen szerzett egy pont kevés, ahogy a mutatott játék is, bár szerdán történt előrelépés. A játékot számonkérni most nem lehet, irreális körülmények uralkodtak, de a ZTE FC küzdeni akarása, harcossága elvitathatatlan. Enélkül a folytatásban sem lehet reménye, mert ne legyenek senkinek illúziói. Ha korábban mutatott is jó dolgokat az egerszegi csapat, annyi idő már eltelt a bajnokságból, hogy lássuk: játéktudásban a mezőny utolsó harmadában van a helye. Márpedig az négy csapat, amiből kettő kiesik. A Paks győzött Kaposváron, s nagyon úgy tűnik, hogy „menekülőre” fogta. Most köszönnek vissza Osztermájer Gábor szavai, a Paks vezetőedzője ugyanis szombaton azt mondta, a tavaszi első meccsük az FTC ellen tulajdonképpen még a felkészülés része volt, mert tudták, hogy nem sok esélyük lesz. A formát a ZTE elleni és az azt követő meccsekre próbálták belőni.

A ZTE FC most olyan sorozatot kezd meg (Bp. Honvéd, Újpest, Fehérvár FC, Mezőkövesd, Ferencváros), amelytől lehet félteni. Bár a bravúr lehetősége persze fennáll.Reményt adhatna egy bravúr.