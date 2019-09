Az egerszegi Toriki KHKE sikeresen szerepelt a szarvasi vidékbajnokságon

Szarvason rendezték a Saman­sport – I. Magyar Karate Vidékbajnokságot, amely esemény a Magyar Karate Szakszövetség vidékfejlesztési stratégiájának elemeként zajlott.

Ahogy más sportágakban, úgy a karatéban is a vidékbajnoki címek kiosztása volt az elsődleges cél, azonban az is, hogy a későbbiekben ennek a versengésnek is rangja legyen a sportágban, ami a karate fejlődését is szolgálja. Zalaegerszeg sem hagyhatta ki az első vidékbajnokságot, a Toriki KHKE hét versenyzővel képviselte magát, és a nagyszerű küzdelmeknek köszönhetően szép eredmények születtek. A megyeszékhelyi klub összesen 6 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel tért haza, az egyesületi éremtábla alapján pedig az ötödik legeredményesebb csapatként végezett. A mezőnyben több válogatott versenyző is feltűnt, például a Toriki KHKE U21-es magyar bajnoka, Takács Virág Vivien, aki Szarvason a saját korosztálya mellett a felnőttek között is legjobbnak bizonyult.

Takács Virág Vivien egyébként klubtársával, a Szarvason szintén győztes Forintos Fruzsinával tagja az októberben a chilei junior világbajnokságon induló magyar csapatnak. A két egerszegi versenyzőnek még fontos versenyei következnek a kiutazásig, és Takács Ferenc edző azt is elmondta, hogy a vb-t megelőzően tanítványai központi edzőtáborban is készülnek majd.

A vidékbajnokság után dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség elnöke úgy értékelt, hogy a viadal beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és hosszú távon az egyik alappillére lehet a szövetség regionális programjának.

A Toriki KHKE versenyzőnek eredményei. Felnőtt női, -68 kg: 1. Takács Virág Vivien. U21 leányok, -68 kg: 1. Takács Virág Vivien. U21 leányok, -53 kg: 1. Forintos Fruzsina. U21 leányok, 55 kg: 2. Forintos Fruzsina. Kadett leány, +54 kg: 1. Kiss Virág. 10-11 éves leányok, +44 kg: 1. Osbáth Hanna, 2. Osbáth Lora. Junior fiúk, -70 kg: 1. Gerencsér Bálint. 10-11 éves fiúk, -40 kg: 3. Adrovicz Mihály.