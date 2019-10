Az egerszegi lányok idegenbeli bravúrja, a Tungsram SE NB II-es férfi csapata is nyert

Bravúrgyőzelmet aratott az Egerszegi KK női kézilabdacsapata az NB II-ben: idegenben győzte le a listavezetőt, ez volt az EKK első sikere is a bajnokságban. A Tungsram SE csapatai közül a férfiak nyertek idegenben, a hölgyek ugyanakkor nem jártak ilyen jól. A Hévíz női csapatának a mérkőzése elmaradt: a zalaiakat szállító busz meghibásodása miatt nem értek időben Pécsre.

NB II nők, Észak-nyugati csoport:

VKL SE Győr–Egerszegi KK 19-21 (9-13)

Ikrény, 100 néző. Jv.: Bába, Horváth P.

Egerszegi KK: Tállai – Balogh 2, Hári 1, Borbély 7, Csata 7, Major 2, Marton. Csere: Becze (kapus), Pem, Bogár, Csatáné 1, Újhelyi, Gotthárd 1. Edző: Csatáné Balogh Beatrix

A forduló előtt két győzelemmel álló hazaiak ellen remekül kezdett az EKK. Major, majd Balogh góljaival vezettek, de kiegyenlített a Győr. Jól védekeztek a vendégek, Borbély és Csata hozta a gólokat, és a félidő végéig sikerült megtartaniuk az előnyt (9-13). A második félidőt „megnyomta” a Győr, s az 53. percre egy gólra zárkózott (18-19) a házigazda, majd egy háromperces góltalanság után Csata Panna gólja nyugtatta meg a vendégeket. A hazaiaknak még volt egy válaszuk, de az i-re a pontot Borbély Lili gólja tette fel. Az egész mérkőzésen és a hajrában is volt tartása az egerszegieknek, és higgadtan tudták végigjátszani az éles végjátékot is a lányok. Igazi csapatmunka volt ez a győzelem, Tállai Emese pedig a kapuban ismét remekelt.

Jók: a teljes csapat.

NB II nők, Dél-nyugati csoport:

BBSC Balatonboglár–Tungsram SE Nagykanizsa 39-22 (19-10)

Balatonboglár, 100 néző. Jv.: Szöllősi D., Szöllősi S.

Tungsram: Csiszár R. – Szmodics V. 2, Janzsó 2, Zvolenszky 6, Csivre V. 2, Kovács B. 2, Szmodics D. Csere: Tóth V., Raczkó 4, Andor, Szalai J., Herman N. 2, Lein 1, Kovács D., Csivre E., Nyakas 1. Edző: Tóth László.

A kanizsaiak nem is indítottak rosszul, hiszen vezettek 2-1 után 4-2-re is, majd a Zvolenszky Nóra, Csivre Viktória, Kovács Boglárka mellé góllövésben feliratkozó Szmodics Veronika találatával ismét a Tungsramnak „adta” az előnyt – azzal 5-4 volt a Kanizsának. A Balaton-partiak azt követően azonban igencsak belehúztak, hiszen 11-5-re már ők vezettek. A hazaiak tartották is az előnyüket, mi több, még növelni is tudták azt a szünetig. A második félidő ugyan nem kezdődött nagy BBSC-s gólszériával, de fokozatosan még inkább elhúztak a kanizsaiaktól. A vendéglátók mellett a vendégek is tudtak ugyan zsinórban három gólt szerezni, de a balatonbogláriak a végén biztosan győztek a bajnokság harmadik fordulójában.

Jók: Zvolenszky, Raczkó.

NB II férfiak, Dél-nyugati csoport:

Kiskőrösi KS–

Tungsram SE

Nagykanizsa 21-29 (9-14)

Kiskőrös, 150 néző. Jv.: Major G., Szűcs D.

Tungsram: Balogh Á. – Balogh P. 2, Vadász 3, Kovacsics 9/1, Hári 5, Kiss G. 6, Kisgéczi 2. Csere: Nagyvizeli (kapus), Miháldinecz, Gelencsér, Csalló, Virág, Koma 1, Horváth B. 1. Játékos-edző: Csalló Ádám.

Igyekezett gyorsan ellépni ellenfelétől a Tungsram és 3-0-val kezdett, majd 6-2-re is módosult az állás Csalló Ádám csapatának javára. A hazaiak ugyan próbálkoztak zárkózni, de a dél-zalai előny legalább három gólra folyamatosan beállt. A második 30 perc gyakorlatilag úgy indult, ahogy az első, vagyis a kanizsaiak nyitottak egy kisebbfajta gólszériával, így már kilenccel is vezettek a meccs 40. percében. Innen gyakorlatilag biztossá vált a nagykanizsai siker, és a mérkőzés már nem is tartogatott nagyobb fordulatot. A Tungsram SE idénybeli negyedik bajnokiját is megnyerte, és két pont előnnyel áll a második Holler UFC gárdája előtt.

Jók: Kovacsics, Kiss G.