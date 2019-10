Az egerszegi Lakatos Roland Kaliforniában nyert félmaratoni versenyt

Belekóstolt a tengerentúli versenyzésbe is Lakatos Roland, a Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE futója, aki San Francisco mellett nyert félmaratoni versenyt.

Lakatos Roland nem ismeretlen a zalai futók körében. Az év végi egerszegi szilveszteri maratont például már négyszer nyerte meg, de hazai és külföldi viadalokról is tért már haza érmekkel és győzelmekkel.

Az útja ezúttal az Egyesült Államokba vezette, Los Angelesben és Las Vegasban üzleti programon vett részt, de aztán felfedezte, hogy ott tartózkodása idején San Francisco mellett lesz egy félmaratoni verseny… A Tiburon Halfmaraton névre keresztelt viadalon aztán az ötszáz induló között Lakatos Roland lett a legjobb, a győzelmen túl pedig maga a futás a San Francisco-öböl partján is élményt jelentett a zalai futónak.

– Közepes versenynek számított odakint, viszont nagyon szép környezetben – nyugtázta hazaérkezése után Lakatos Roland, akit persze arról is kérdeztünk, hogy látott-e különbséget a tengerentúli viadal és mondjuk a hazai versenyek között. – Nagyon hasonló a körítés és a hangulat is, de amatőr verseny lévén is nagyon profi volt a szervezés. Óriási élmény volt ott futni, hiszen a pálya úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag végig látszódott a Golden Gate-híd, San Francisco jelképe. Ha csak végigkocogtam volna a távot is óriási élmény lett volna, nemhogy így…

Lakatos Roland elmondta, az 1:22:29 órás időnél futott már jobbat is 21 km-en, de a pályát szintkülönbségek is nehezítették. Vasárnap pedig Lakatos Roland is ott lesz Bagodban, ahol 12. alkalommal rendezik meg a „Szaggasd az Aszfaltot!” – Sipos Ferenc Emlékversenyt, sok-sok indulóval.