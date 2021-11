Az egerszegi karatékák nemzetközi mezőnyben bizonyítottak

Az egyik legnagyobb és legrangosabb hazai karateversenyt jelenti minden verseny­évadban a szigetszentmiklósi Hungarian Open – Saman Kupa, amelyre az idén is tizenhat országból érkeztek karatékák, köztük az egerszegi Toriki KHKE és a Zalaegerszegi Shotokan Karate SE sportolói.

Az idei viadal azért volt nagy jelentőségű, mert a magyar fia­talok számára a 2022. évi korosztályos Európa-bajnokságok utolsó kvalifikációs állomása volt. A, B és C kategóriában is indított versenyzőket a Toriki KHKE, s némi magyarázat ehhez: megkülönböztetnek haladó, már viszonylag komolyabb versenyrutinnal rendelkező és kezdő versenyzőket, így mindenki a pillanatnyi felkészültségi fokán szállhat harcba riválisaival. Osbáth Hanna és Osbáth Lora az A kategóriában léptek tatamira, hiszen ők már komoly versenyeken is bizonyíthattak korábban. Osbáth Hannát kontakthibák miatt leléptették, azonban testvére, Lora nagyszerű küzdelmekkel döntőbe jutott. Nagyon jól kezdett és már 2:0-s előnyre is szert tett szerb ellenfele ellen, ám a mérkőzés végére fejben elfáradt, és ellenfelének sikerült megfordítani az állást. Osbáth Lora így óriási küzdelemben ezüstérmet szerzett. A versenyen helytálltak azok a versenyzők is, akik még nem rendelkeznek nagy versenyrutinnal. Farsang Attila határozott versenyzéssel kategóriájában (C) a dobogó legfelső fokára állhatott, míg Pekovics Jázmin (B) bronzéremmel térhetett haza.

Lőcsei Fanni Lili, a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület versenyzője szintén részt vett a szigetszentmiklósi viadalon. Természetesen ő is az A kategóriában szállt harcba ellenfeleivel, és a kadett korosztályban formagyakorlatban az értékes harmadik helyet szerezte meg.

A fiatalok számára pedig a hét végén is a szigetszentmiklósi csarnok felé vezet majd az út, hiszen itt rendezik meg a WKF karate-diákolimpia országos döntőjét.

A zalai eredmények. A kategória. 12–13 évesek. +54 kg, küzdelem: 2. Osbáth Lora (Toriki KHKE). 14–15 évesek, formagyakorlat: 3. Lőcsei Fanni Lili (ZSKE). B kategória. 12–13 évesek. –48 kg, küzdelem: 3. Pekovics Jázmin. C kategória. 12–13 évesek. –55 kg, küzdelem: 1. Farsang Attila.