Az egerszegi atléták sikerekkel zárták a junior és utánpótlás ob-t

Két napon át zajlott a fővárosban a 18–23 éves atléták idei országos bajnoksága. A junior és utánpótlás viadalon jól szerepeltek a Zalaszám ZAC sportolói.

Az élre Veiland Violetta teljesítménye kívánkozik. A felnőtt válogatott sportoló játszi könnyedséggel nyerte meg mindkét dobószámot, amelyben elindult. Előbb 42,11 m-es egyéni csúccsal lett aranyérmes kiegészítő versenyszámában, a diszkoszvetésben. Másnap fő versenyszámában, a súlylökésben még a leg­gyengébb dobásával is megelőzte a második helyezettet. Eperjesi László és Bognár Szabolcs tanítványa 15,33 m-rel nyerte második bajnoki aranyérmét. Ugyanebben a két számban állt dobókörbe Takács Dóra, a Zalaszám ZAC fővárosban tanuló egyetemistája. Diszkoszvetésben 39,10 m-es eredménnyel bronzérmet nyert, súlylökésben pedig 10,77 m-rel 4. helyen végzett. Edzői: Gulyás Norbert és Bognár Szabolcs. Az egerszegi dobó­iskola jó teljesítményéhez hozzájárult Szőke Anett 32,33 m-es diszkoszvető eredménye is, amivel 4. tudott lenni.

Nagy bravúrt hajtott végre Ott Benjamin, a ZAC középtávfutója. Óriási egyéni csúccsal (49,65 mp) igazi meglepetés ezüstérmet nyert 400 m-en, majd egy órával később 1500 méteren is rajthoz állt. Ebben a számban 4;05,13 perces idővel az értékes 5. helyezést érte el bravúros célba érkezéssel. Másnapra is maradt energiája, hogy 800 m-en is rajtvonalra álljon a sikeres érettségi és előző napi bravúr után. A 19 éves zalaegerszegi válogatott 1;54,62 perces teljesítménnyel második bajnoki érmét is megszerezte, mégpedig a bronzot. Góczán István boldogan mondta tanítványáról:

– Minden elismerésem Benié, aki az érettségire és egyetemi felvételire való felkészülés mellett vállalta a napi kemény edzést is, aminek most meg is lett az eredménye. Különösen örülök, hogy 400 m-en 50 másodperc alá sikerült szorítania egyéni csúcsát.

A ZAC ifjú sportolói az iskoláikban is megállták a helyüket

A rövidtávfutók végig ellenszélben versenyeztek, és köztük az egerszegiek összesen öt negyedik helyezést értek el. Nagy Pálma 100 m-en (12,54 mp) és 200-on (25,36 mp), Dienes Mátyás 100 m-en (11,35 mp), Baki Barnabás 100 m-en (11,21 mp) és 200 m-en (22,54 mp) alig maradtak el az érmet érő eredménytől.

Szakály István, a Zalaszám ZAC ügyvezető igazgatója a két aranyat, egy ezüstöt és két bronzérmet hozó, valamint hét negyedik és egy ötödik helyezéssel zárult ob után érdekes összegzéssel értékelt:

– Az iskolákban most fejeződött be a tanítás (és valamennyi tanítványunk helytállt a gimiben is), nálunk viszont egészen október végéig folyik a képzés. Mindennap kemény munkával, a hétvégéken pedig – ha úgy tetszik – tanulmányi versenyekkel. Büszke vagyok gyermekeinkre és edzőikre. Köszönöm a szülők és a szponzorok támogatását. Remélem, jó hírvivői vagyunk Zalaegerszegnek is.