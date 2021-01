Az edző szerint főleg fejben fáradt el a ZTE KK

Nagy esélyt szalasztott el szerda este a Zalakerámia-ZTE KK: nem valószínű, hogy mostanában újra találkozhat a csapat egy ilyen indiszponált Szolnokkal a férfi kosárlabda-élvonalban.

Lehetett rá számítani, hogy a házigazda nem lesz a legjobb formában ezen az estén, hiszen hétfőn, hasonló időpontban még Sopronban játszott bajnokit, és onnan haza is kellett utaznia. A ZTE KK igyekezett élni az alkalommal, és a dolgok a harmadik negyed hajrájáig ígéretesen is alakultak (27. p.: 52-59), de még az utolsó 20 másodpercen belül is megvolt az esély (86-83). Abban, hogy nem sikerült, nem is a vereség ténye a legszomorúbb, elvégre Szolnokon ki lehet lapni – mint ahogy korábban a paksi és a fehérvári vereség is belefért, illetve a Debrecen elleni hazai, hosszabbításos 90-93 szintén az emészthető kategóriába tartozott. Viszont úgy tűnik, hiába van rendre az utolsó pillanatig meccsben a ZTE KK, huzamosabb ideje nem tud nyerni, és ez a bajokság egészét tekintve aggasztó.

– A végére saját csapdánkba estünk, elsősorban fejben fáradtunk el – értékelt a megbízott zalai vezetőedző, Heinrich Róbert. – Nem tudtunk koncentrálni a részfeladatokra, amik győzelemre vezethettek volna. Reméljük, szombatra ki tudjuk javítani a hibákat.

Ez a szombati folytatás pedig a bajnoki felfordulás miatt ismét csak az Olaj ellen esedékes: a két csapat 17.45-től zárt kapuk mögött, de tévéközvetítés mellett csap össze. És az ellenfél várhatóan sokkal élesebb lesz, mint volt ezúttal…

A zalai csapat legjobbja egyébként szerdán a VAL-érték alapján Montae Gleen (29) volt, aki e tekintetben rávert a hazai vezérekre (Cakarun 26, Pongó 23) is. A hajrában a vendégeknél nem volt a pályán az irányító Tyreek Duren, aki izomhúzódás miatt kényszerült a padra. Hogy komoly-e a sérülés, azt tegnap délután még vizsgálták, de reménykedjünk, hogy nem kell mérkőzést kihagynia.

