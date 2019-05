Az atlétika Zalába költözik

Igazi atlétikai nagyüzem lesz a hétvégén a megyeszékhelyen. A hagyományos „Ki a le­g­gyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” tehetségkutató viadal országos döntője mellett itt rendezik meg az Országos Vidékbajnokságot, illetve a város először lesz házigazdája a váltófutó országos bajnokságnak is.

Nem túlzás, hogy a hétvégére Zalaegerszegre költözik a magyar atlétika, hiszen valóban a legjobbak érkeznek a városba. Szakály István, a rendező Zalaszám-ZAC ügyvezetője tájékoztatta lapunkat, hogy az egyesület történetében először sikerült Zalaegerszegre hozni Magyarország országos váltófutó-bajnokságát.

Ám haladjunk a történések tervezett időrendi sorrendjében. Szombaton 13 órakor a hagyományos WHC Kupa „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?” országos döntőjével indul az atlétikai hétvége, ahol a 10-12 éves fiatalok 60 és 800 m-en, valamint távolugrásban és kislabdahajításban versenyeznek az érmekért és a WHC-kupáért. Tóth Zoltán cégtulajdonos már sajátjának tekinti a rendezvényt, amelyen minden évben új és új tehetségek tűnnek fel.

– Ugyancsak szombaton 13.45-kor „ráindítjuk” a fia­talok versenyére a nyílt felnőtt vidékbajnokságot, a Zalaszám Kupát – folytatta Szakály István. – Dr. Szász Péter igazgató cége a Zalaszám-ZAC megalakulása óta névadó főszponzora ennek a rangos versenynek. Ezzel az eseménnyel állítunk emléket dr. Zumbok Ferencnek, a ZAC alapító tiszteletbeli elnökének is. Érdekesség, hogy a bajnokság minden versenyszáma egyúttal Szuper Liga-verseny is. Az érdeklődők este fél nyolcig tekinthetik meg a Zalaszám Kupa döntőit.

Vasárnap pedig folytatódik az atlétikai folyam, hiszen délelőtt 11, valamint este hat óra között megszakítás nélkül versenyeznek a magyar bajnoki címekért a 4×100 m-es váltóktól a 4×800 m-es csapatokig az egyesületek. Szakály István arról is beszámolt: nem kis munkájuk és erőfeszítésük fekszik abban, hogy a váltó ob-t is megrendezhetik.

– Az első siker az volt, amikor Kámán Ferenc vezetőedzőnk és Bella Attila szakosztályvezetőnk pályázatát befogadta a MASZ elnöksége – részletezte a folyamatot Szakály István. – A következő lépésben sikerült megnyernem fővédnöknek Vigh László miniszteri biztost, Balaicz Zoltán polgármestert és Gyulai Miklóst, a MASZ elnökét. A segítségükkel aztán több helyi építőipari és szolgáltatócéget magunk mellé tudtunk állítani. De a sok kicsi támogatás nem lett elég a rendezés költségeire. Ekkor megint Szász Péterhez kellett fordulnom, hogy segítsen befejezni a megkezdett közös munkánkat. Nos, a végeredmény az lett, hogy az ob-t Zalaszám Kupa – Zalaegerszeg Nagydíjaként reklámozhatjuk.