Az ATE-nél jelentős változások történtek

A megyei I. osztályú bajnokságban szereplő Andráshida TE megerősödve várja az új bajnokság nyitányát és immár új támogatóval, hiszen a csapat Magnetic-Andráshida TE néven szerepel a 2020–2021. évi bajnokságban.

Mindezt nemrég a klub vezetői jelentették be. Péntek Károly, a Magnetic Áruházak Kft. ügyvezetője és tulajdonosa a megállapodásról elmondta, hogy már magunkénak érzik Andráshidát, hiszen 20 éve vannak jelen a településrészen. Eddig is támogatták a helyi közösségeket, ezután is számíthatnak rájuk.

– Teljes mértékben azonosulni tudunk az egyesület céljaival, amely legfőbb feladatának azt tekinti, hogy az itt élő fiataloknak sportolási és kikapcsolódási lehetőséget adjon. Hatalmas élmény volt számomra a tavalyi évzárót látva, hogy milyen sok gyerek sportol az egyesület keretein belül, és közülük sok ügyes és tehetséges játékost láttam. Emellett szimpatikus volt számomra, hogy az egyesületnek olyan céljai vannak, ami a megye határain túlmutat, de természetesen ez a hosszú távú tervek között szerepel – fogalmazott Péntek Károly.

Májer Tamás, az Andráshida TE elnöke elmondta, hogy régi kapcsolatban áll Péntek Károllyal, így a Magnetic Áruházakkal is.

– A korábbi években a cég és az egyesület közötti együttműködés kapcsán a mi kapcsolatunk is jóval szorosabb lett. E közös munka folyamán alakult ki az a kölcsönös bizalom, mely lehetővé tette a megállapodás megszületését. Mindemellett szeretném megköszönni a Helsa Kft.-nek, különösen Kiss Árpád úrnak az eddigi támogatását. Egy nagyon szép és eredményes időszakban működtünk együtt, ahol bajnoki címek sora után a legalacsonyabb osztályból jutottunk fel a megyei labdarúgás legmagasabb osztályába. Az új megállapodásunk értékét az én szememben növeli, hogy továbbra is egy helyi kötődésű cég nevét viselhetjük a mezünkön és a tabellákon, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy a cég nevéhez méltó teljesítményt nyújtsuk.

Az egyesület életében a nyáron komoly változások is bekövetkeztek. Szabó Zsolt vezetőedző pozícióját Bencze Péter vette át, aki Gellénházáról érkezett. Vele együtt gyakorlatilag a Gellénháza teljes kezdőcsapata is átigazol az ATE-hoz. A korábbi vezetőedző, aki 5 év alatt három bajnoki címet nyert a klubnak, újoncként pedig az előkelő ötödik helyen zárt az I. osztályban, szintén marad az ATE kötelékében. A játékoskeretben is komoly mozgás következett be, a keret fele kicserélődött, sokan az idősebb játékosok közül befejezték a futballt, ketten máshol folytatják. Figyelemre méltó az érkezők névsora is, hiszen a vezetőedzővel együtt sok játékos érkezett Gellénházáról. Nagy előrelépés lesz nyártól, hogy az ATE második csapatát a szövetség felkérte a megyei II. osztályra, ami tehetséges fiatal játékosoknak ad lehetőséget arra, hogy felnőttbajnokságban is edződjenek.